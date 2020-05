અમદાવાદ, નેશનલ ડેસ્ક. બે ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ કોરોનાનો ટેસ્ટ કરી આપતી તદ્દન કિફાયતી અને છતાં ચોક્સાઈભરી કિટ શોધીને તહેલકો મચાવી દીધો છે. કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ રિસર્ચ (CSIR) દ્વારા પ્રમાણિત થયેલ આ ટેસ્ટ કિટને ભારત સરકારે માન્યતા આપી દીધી છે અને હવે બહુ ઝડપથી તેનું ઉત્પાદન પણ શરૂ થઈ જશે. બે બંગાળી વૈજ્ઞાનિકોએ આ કિટની શોધ કરી હોવાથી તેમણે વિખ્યાત ફિલ્મસર્જક સત્યજીત રાયના જાણીતા પાત્ર ડિટેક્ટિવ ફેલુદા પરથી કોરોના શોધી આપતી આ કિટને પણ ફેલુદા નામ આપ્યું છે.

દિવ્ય ભાસ્કરને CSIR દ્વારા સત્તાવાર રીતે કહેવામાં આવ્યું

આ કિટ સંબંધિત વિગતો માટે દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા CSIRના ડિરેક્ટર જનરલ ડો. શેખર માન્ડેનો સંપર્ક કરવામાં આવતાં સત્તાવાર રીતે માહિતી આપતાં કહેવાયું હતું કે,

Scientists at CSIR's Institute of Genomics and Integrative Biology have developed a paper-strip based detection test 'Feluda' for #COVID19. Debojyoti Chakraborty, head of the team says,"It's very similar to pregnancy test kit. Feluda doesn't compromise on its accuracy".