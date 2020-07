દિવ્ય ભાસ્કર Jul 06, 2020, 11:51 AM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ સરકારની નીતિઓ પર સોમવારે ફરીથી નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે, કોવિડ-19, નોટબંધી અને GSTના મામલામાં સરકારની નિષ્ફળતા ભવિષ્યમાં હાર્વર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલ માટે કેસ સ્ટડી હશે. આ પહેલા રાહુલ ઘણી વખત લોકડાઉનની સ્ટ્રેટજીને ફેઈલ ગણાવી ચુક્યા છે.

રાહુલે લોકડાઉનના પ્રારંભિક દિવસોનો પીએમ મોદીનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. મોદીએ કહ્યું હતું કે, મહાભારતનું યુદ્ધ 18 દિવસમાં જીત્યું હતું, પરંતુ કોરોના વિરુદ્ધ લડાઈ 21 દિવસ સુધી ચાલશે. રાહુલે આ અંગે કટાક્ષ કરતા બતાવ્યું છે કે દરરોજ કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે અને દુનિયામાં ભારત કેટલા ક્રમે પહોંચી ગયું છે.

ભાજપે કહ્યું- રાહુલનું વલણ ગેરજવાબદારી ભર્યું

તો બીજી તરફ ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ચીન મુદ્દે રાહુલ પર કટાક્ષ કર્યો છે. નડ્ડાએ કહ્યું કે, રાહુલે ડિફેન્સ પર સ્ટેંડિંગ કમિટિની એક પણ મીટિંગમાં હાજરી નથી આપી. તે સતત દેશનું મનોબળ તોડી રહ્યા છે, આપણા સૈનિકોની વીરતા પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. સાથે જ એવા દરેક કામ કરી રહ્યા છે જે જવાબદાર વિપક્ષે કરવા જોઈએ.

Rahul Gandhi does not attend a single meeting of Standing Committee on Defence. But sadly, he continues to demoralise the nation, question the valour of our armed forces and do everything that a responsible opposition leader should not do.

‘કોંગ્રેસમાં સક્ષમ નેતા, પણ રાજવંશ આગળ નહીં વધવા દે’

નડ્ડાએ કહ્યું કે, રાહુલ મહાન રાજવંશીય પરંપરાઓ સાથે જોડાયેલા છે, જ્યાં ડિફેન્સના મામલામાં કમિટિ નહીં પણ કમિશન મહત્વનું છે. કોંગ્રેસમાં ઘણા સક્ષમ લોકો છે જે સંસદીય મામલાને સમજે છે, પરંતુ રાજવંશ તેમને આગળ ક્યારે નહીં વધવા દે. આ દુઃખની વાત છે.

Rahul Gandhi belongs to that glorious dynastic tradition where as far as defence is concerned, committees don’t matter, only commissions do.

Congress has many deserving members who understand parliamentary matters but one dynasty will never let such leaders grow. Really sad.