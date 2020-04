દિવ્ય ભાસ્કર Apr 01, 2020, 11:07 AM IST

નવી દિલ્હી. દેશના 29 રાજ્યોમાં કોરોનવા સંક્રમણ ફેલાઈ ચુક્યું છે. દેશમાં મંગળવારે કોરોના સંક્રમણના 272 નવા કેસ સામે આવ્યા છે. પહેલી વખત એક દિવસમાં આવડી મોટી સંખ્યામાં સંક્રમિત મળ્યા છે. સૌથી વધારે 64 સંક્રમિત મહારાષ્ટ્રમાં મળ્યા અહીંયા કુલ દર્દી 300ની પાર થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ તમિલનાડુમાં 57, દિલ્હીમાં 23. મધ્યપ્રદેશમાં 19 અને તેલંગાણામાં 15 કેસ વધ્યા. આ સાથે જ દેશમાં કુલ સંક્રમિતોની સંખ્યા 1657 થઈ ગઈ છે. આ આંકડા covid19india.org વેબસાઈટ પ્રમાણે છે. સાથે જ કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય તથા પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે મંગળવાર રાતે 8.30 વાગ્યે કહ્યું કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં 146 નવા કેસ સામે આવ્યા હતા. દેશમાં હવે કોરોનાના કુલ 1397 કેસ થઈ ગયા છે. જેમાંથી 1 હજાર 238 એક્ટિવ કેસ છે અને 124 સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે. 35 લોકોના મોત થયા છે.

આ સાથે સેનાએ કોલકાતામાં સંક્રમિત ડોક્ટરના સંપર્કમાં આવનારા 30 અધિકારીઓ અને જવાનોને સતર્કતાના ભાગરૂપે ક્વૉરન્ટીન કર્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ તમામ લોકો સેનાના કર્નલના રેન્ક ડોક્ટરના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. સાથે જ વડાપ્રધાન મોદીએ કોરોના મહામારી સામે લડવા માટેના પ્રયાસો પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મૈન્ક્રો સાથે ફોન પર ચર્ચા કરી હતી.

વડાપ્રધાને ગુડલકના પૈસા દાન કરનારી બાળકીનો વીડિયો શેર કર્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટર પર એ બાળકીનો વીડિયો શેર કર્યો છે, જેને કોરોના કટોકટીથી સામે લડવા માટે તેના ગુડલકમાંતી પૈસા પ્રધાનમંત્રી રાહત ફંડમાં દાન કર્યા છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, પીએમ કેરમાં સહયોગ કરનારા નાના બાળકોથી સંદેશ મળી રહ્યો છે. આ ઉદાહરણ છે કે તેઓ તેમના ગુડલકમાંથી મદદ કરી રહ્યા છે. આપણને એકવાર ફરીથી યુવા ભારતની દરિયાદિલી જોવા મળી રહી છે.

Have been seeing thoughtful messages of young children contributing to PM-CARES. This is special because they are contributing from their piggy banks. We yet again see the large-heartedness of young India. #IndiaFightsCorona https://t.co/FbYOKeY0TEhttps://t.co/J4btTCs9dN https://t.co/vVsCT954fw