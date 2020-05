દિવ્ય ભાસ્કર May 03, 2020, 06:33 AM IST

નવી દિલ્હી. દેશમાં કોરોના સંક્રમિતોની સંખ્યા 37 હજાર 654 થઈ ગઈ છે અને 1230 લોકોના મોત થયા છે.

છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધારે 1061 લોકોને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. રિકવરી રેટ વધીને 26.65 ટકા થયો છે. 26 હજાર 535નો ઇલાજ ચાલી રહ્યો છે. 10 હજાર 18 લોકો સ્વસ્થ થઇ ગયા છે જ્યારે 1223 લોકોના મોત થયા છેશનિવારે આંધ્રપ્રદેશમાં 62, રાજસ્થાનમાં 54, હરિયામામાં 12, કર્ણાટક અને બિહારમાં 9-9, જ્યારે ઓરિસ્સા અને ત્રિપુરામાં 2-2 દર્દીઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ પહેલા શુક્રવારે રેકોર્ડ 2396 કેસ આવ્યા હતા. એક દિવસમાં સૌથી વધારે 961 દર્દી સાજા પણ થયા હતા. આ આંકડા covid19india.org અને રાજ્ય સરકાર પાસેથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા પ્રમાણે, કુલ સંક્રમિત 336 છે. 26 હજાર 167ની સારવાર ચાલી રહી છે. 9950 સાજા થયા છે અને 1218ના મોત થયા છે.

નેવી ચીફ વાઈસ માર્શલ એડમિનલ જી અશોક કુમારે કહ્યું કે, કોરોના સંકટના કારણે ખાડી દેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને કાઢવા માટે 14 જંગી જહાજ તૈયાર છે. જેમાંથી 4 વેસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડ, 4 ઈસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડ અને 3 સાઉદર્ન નેવલ કમાન્ડના જંગી જહાજ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, મુંબઈ ખાતે આવેલા નૌસૈન્ય બેઝ INSમાં અત્યાર સુધી 38 જવાન કોરોના સંક્રમિત મળ્યા છે. જેમાંથી 12ને હોસ્પિટલમાંથી ડિસચાર્જ કરાયા છે. કુમારે કહ્યું કે, કોઈ પણ જંગી જહાજ પર તહેનાત કોઈ જવાન સંક્રમિત નથી.

મજૂર સ્પેશ્યલ 6 ટ્રેન દોડાવાઈ

લોકડાઉન વચ્ચે અન્ય રાજ્યોમાં ફસાયેલા મજૂર, વિદ્યાર્થી અને અન્ય લોકો માટે 24 કલાકમાં 6 સ્પેશ્યલ ટ્રેન દોડાવાઈ છે. પહેલી ટ્રેન ગુરુવારે સવારે તેલંગાણાના લિંગમપલ્લીથી ઝારથંડના હટિયા સુધી ચલાવાઈ હતી. જે મોડી રાતે હટિયા પહોંચી ગઈ છે. આ ઉપરાંત બાકી 5 ટ્રેન છે જયપુર(રાજસ્થાન)થી પટના(બિહાર), કોટા(રાજસ્થાન)થી હટિયા(ઝારખંડ), નાસિક(મહારાષ્ટ્ર)થી લખનઉ(ઉત્તરપ્રદેશ), નાસિક(મહારાષ્ટ્ર)થી ભોપાલ(મધ્યપ્રદેશ), લિંગમ્પલ્લી (તેલંગાણા)થી હટિયા(ઝારખંડ) અને અલુવા(કેરળ)થી ભુવનેશ્વર(ઓરિસ્સા).

સોશિયલ ડિસ્ટેસીંગ બાઈક બનાવી

કોરોના વાઈરસથી બચવા માટે સરકારે સોશિયલ ડિસ્ટેસીંગ પર સૌથી વધારે ધ્યાન આપવા માટે કહ્યું છે. આને જ ધ્યાનમાં રાખીને ત્રિપુરાની રાજધાની અગરતલ્લમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ ખાસ પ્રકારની ઈલેક્ટ્રોનિક બાઈક તૈયાર કરી છે. આ બાઈકમાં બે સીટ વચ્ચે એક મીટરથી વધારેનું અંતર છે. બાઈક બનાવનાર પાર્થ સાહાએ આ ‘COVID-19 બાઈક’ નામ આપ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે તે લોકડાઉન બાદ તેમની દીકરીને શાળાએ લઈ જવા માટે આ બાઈકનો ઉપયોગ કરશે. આ બાઈકમાં 750 વોટની મોટર લાગેલી છે. આ 48 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડવામાં આવ છે. ફુલ ચાર્જ કરવા પર બાઈકને 80 કિમી સુધી ચલાવી શકાય છે.

સેનાએ કોરોના વોરિયર્સના સન્માનમાં એક વીડિયો શેર કર્યો

#India Salutes #CoronaWarriors



The Nation is proud of #CoronaWarriors.All citizens & frontline warriors salute their Spirit & Resolve to defeat COVID19.



Together we fight #COVID19



#ThankYou #CaronaWarriors#HarKaamDeshKeNaam#SayNo2Panic#SayYes2Precautions#MoDAgainstCorona pic.twitter.com/seI89moPkA