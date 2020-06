દિવ્ય ભાસ્કર Jun 09, 2020, 04:26 PM IST

રાજસ્થાનમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ લગાતાર વધી રહ્યા છે. જયપુરથી પ્રાપ્ત એક માહિતી પ્રમાણે અહીં એક જ પરિવારના 26 લોકોને કોરોના થયો છે. રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ સૌને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામા આવ્યા હતા. જયપુરમાં અત્યારસુધી 2321 કેસ નોંધાયા છે.

સાત દિવસ પહેલા એક કેસ આવ્યો હતો

જયપુરના CMHO ડો. નરોત્તમ શર્માએ કહ્યું- સાત દિવસ પહેલા અહીં કોવિડ-19નો પહેલો કેસ નોંધાયો હતો. અમે તે વ્યક્તિને આઇસોલેટ કરી અને તેના પરિવારના 26 સભ્યોના સેમ્પલ લીધા હતા. ગત રાત્રે રિપોર્ટ આવ્યો છે કે દરેક સેમ્પલ પોઝિટિવ છે. તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામા આવ્યા છે.

Seven days back, a person had tested positive for #COVID19. We isolated the patient & took samples of all 26 members of the patient's family. Last night their report came & all have tested positive. They have been shifted to a hospital: Dr Narottam Sharma, CMHO Jaipur #Rajasthan pic.twitter.com/gBRR2KFd6Y