મુંબઈ. નિસર્ગ વાવાઝોડું અલીબાગ અને મુંબઈ પહોંચ્યું તે પહેલા 12 વાગ્યાથી ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આ બધાની વચ્ચે મુંબઈ પોલીસે બાંદ્રા-વર્લી સી-લિંક ઉપર વાહનોની અવર-જવર બંધ કરી દીધી છે. NDRFના કમાન્ડન્ટ અનુપ શ્રીવાસ્તવે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના સમુદ્ર કિનારેથી લગભગ 40 હજાર લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડાયા છે.

રત્નાગિરીમાં જહાજ ભટકી ગયું

રત્નાગિરી જિલ્લામાં મિર્યા સમુદ્ર કિનારે ભારે પવન વચ્ચે એક જહાજ ભટકીને પહોંચી ગયું છે. અહીં મંઘરા માડ વિસ્તારમાં સુરક્ષા માટે બનાવાયેલી દીવાલ સાથે અથાયું હતું. તેમાં રહેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કઢાયા હતા.

સસુન ડોક વિસ્તારમાં સમુદ્ર તોફાની બન્યો

મુંબઈમાં મંગળવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી હળવો વરસાદ પડી રહ્યો છે. સમુદ્ર તોફાની બન્યો હતો. આ માછીમારોનો વિસ્તાર છે. પોલીસ સતત અહીં પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. લોકોને સમુદ્ર કિનારે ન જવાની સલાહ અપાઈ રહી છે.

