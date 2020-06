દિવ્ય ભાસ્કર Jun 29, 2020, 12:48 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ આજે દેખાવો કરી રહી છે. દિલ્હીથી માંડી કેરળ સુધી જ્યાં જુઓ ત્યાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા વિરોધની નવી રીત અજમાવી રહ્યા છે. લોકડાઉન અને કોરોનાની બીકથી પહેલી વખત સોશિયલ મીડિયા પર ભારે શક્તિ દેખાવો કરાઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 10 દિવસોમાં ડીઝલ લગભગ 11 રૂપિયા અને પેટ્રોલ 9 રૂપિયા મોંઘુ થયું છે.

સાઈબર સેલે પુરી તૈયારી કરી

કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ દેખાવ માટે છેલ્લા 4 દિવસથી તૈયારી ચાલી રહી હતી. ત્રણ દિવસ તેને નાના નાના પાયે ચલાવાયું અને 29 જૂને એક સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. આજે સવારે પાંચ વાગ્યાથી જ કોંગ્રેસે વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ દ્વારા સમર્થકોને એક્ટિવ કરીને ટ્વિટર, ફેસબુક, ઈન્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ પર વિરોધ દેખાવ શરૂ કર્યા હતા. 9 વાગ્યા પછી દેખાવમાં વધારો થયો અને 11 વાગ્યા પછી તો પૂર જોરે આવી ગયું છે.

કોંગ્રેસ તરફથી અપીલ કરાઈ રહી છે

પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવોએ ગરીબ માણસથી માંડી દરેક વર્ગના લોકોની કમર ભાંગી છે, મહામારીમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવોએ દરેક વર્ગની મુશ્કેલીમાં વધારો કર્યો છે. આવો પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવો વિરુદ્ધ #SpeakUpAgainstFuelHike અભિયાનનો ભાગ બનીને જનતાનો અવાજ બુલંદ કરી સરકારને જગાડીએ.

સોનિયાએ નહીં, રાહુલે આપ્યો મેસેજ

કોંગ્રેસના ઓનલાઈન દેખાવની ઝલક

The BJP govt. has made over 3 lakh crore from the petroleum sector in only 1 year. What has happened to all this money? Where was it spent? The Indian tax payer is owed an explanation. #SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/ymsIpAESUQ