દિવ્ય ભાસ્કર Jun 19, 2020, 02:57 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ભારત-ચીન અથડામણના મુદ્દે સતત ત્રીજી વખત સરકારને આડે હાથે લીધી છે. ચીન મુદ્દે ઓલ પાર્ટી મીટિંગ પહેલા રાહુલે 3 વાતો કહી હતી..

1. ગલવાનમાં ચીનનો હુમલો એક કાવતરું

2. સરકાર ગાઢ નિંદ્રામાં હતી, તેને સમસ્યાને સમજવાનો પ્રયાસ ન કર્યો

3. શહીદ થયેલા જવાનોએ તેની કિંમત ચુકવી

It’s now crystal clear that: 1. The Chinese attack in Galwan was pre-planned. 2. GOI was fast asleep and denied the problem. 3. The price was paid by our martyred Jawans. https://t.co/ZZdk19DHcG

રાહુલે ગુરુવારે પણ સરકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, આપણા જવાનોને હથિયાર વગર શહીદ થવા માટે કેમ મોકલી દીધા? આ માટે કોણ જવાબદાર છે?



રાહુલે બે દિવસ પહેલા રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહને પણ સવાલ કર્યા હતા. રક્ષામંત્રીને કહ્યું હતું કે, ગલવાન વેલીમાં આપણા સૈનિકોના શહીદ થવાથી દુઃખી છું. રાહુલે તેમને પુછ્યું કે તમે ચીનનું નામ ન લઈને ભારતીય સેનાનો અનાદર કેમ કરી રહ્યા છો?

If it was so painful:



1. Why insult Indian Army by not naming China in your tweet?

2. Why take 2 days to condole?

3. Why address rallies as soldiers were being martyred?

4. Why hide and get the Army blamed by the crony media?

5. Why make paid-media blame Army instead of GOI? https://t.co/mpLpMRxwS7