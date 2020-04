દિવ્ય ભાસ્કર Apr 25, 2020, 05:32 PM IST

નવી દિલ્હી:. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહનસિંહ સહિત અમુક કોંગ્રેસના નેતાઓએ શનિવારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થાને રોકવાનો વિરોધ કર્યો. મનમોહનસિંહે કહ્યું- આ મુશ્કેલ સમયમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને સૈનિકોની પરેશાનીઓ વધારવામાં આવી રહી છે, જે ખોટું છે. રાહુલ ગાંધી અને પૂર્વ નાણામંત્રી પી.ચિદમ્બરમે પણ આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યો. બન્ને નેતાઓએ કહ્યું કે સરકારે પૈસા બચાવવા માટે બુલેટ ટ્રેન જેવી યોજનાઓ ટાળવી જોઇએ.

અમે કર્મચારીઓ સાથે

કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર એક વીડિયોમાં મનમોહનસિંહે કહ્યું- મને લાગે છે કે આ સમયે સરકારી કર્મચારીઓ અને સૈનિકોની પરેશાની વધારવી જોઇએ નહીં. અમે એ લોકો સાથે જેમના મોંઘવારી ભથ્થા રોકવામાં આવ્યા છે.

As #COVID spreads, Modi Govt hurts 1.1cr Central Govt employees instead of providing relief. Withdrawing DA instead of cutting wasteful expenditure like Central Vista project is insensitive & inhumane. Former PM Dr. Manmohan Singh, Shri @RahulGandhi & others express deep concern. pic.twitter.com/M6WQ0tojxG