દિવ્ય ભાસ્કર Jun 13, 2020, 01:07 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ફરી એક વાર લોકડાઉન મામલે સરકાર સામે આકરા પ્રહાર કર્યા છે. રાહુલે ટ્વિટર પર ચાર ગ્રાફ પોસ્ટ કર્યા છે. જેમાં દેખાય છે કે, લોકડાઉનના ચાર ફેઝમાં કોરોનાના કેસ વધ્યા છે. રાહુલે તેની સાથે લખ્યું છે કે, દર વખતે એક જ ભૂલ કરીને અલગ-અલગ પરિણામોની આશા રાખવામાં આવી રહી છે.

”Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” - Anonymous pic.twitter.com/tdkS3dK8qm