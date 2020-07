દિવ્ય ભાસ્કર Jul 01, 2020, 08:05 PM IST

નવી દિલ્હી. કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીને 35 લોધી એસ્ટેટ સ્થિત સરકારી બંગલાને ખાલી કરવાની નોટિસ ફટકારાઈ છે. આ માટે પ્રિયંકાને 1 ઓગસ્ટ સુધીની સમયમર્યાદા અપાઈ છે. આ બંગલો તમને રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી ફાળવવામાં આવ્યો હતો

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra asked to vacate government allotted accommodation within one month, by Ministry of Housing and Urban Affairs. pic.twitter.com/YPIJqGBIds