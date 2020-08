દિવ્ય ભાસ્કર Aug 17, 2020, 01:15 AM IST

નવી દિલ્હી. સચિન પાયલટ પરત ફર્યા બાદ અને સરકારે વિશ્વાસ મત જીત્યાના બે દિવસ બાદ રાજસ્થાન કોંગ્રેસમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ રવિવારે અજય માકનને રાજસ્થાન કોંગ્રેસના પ્રભારી પ્રભારી મહાસચિવ બનાવ્યા. ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC)ના જણાવ્યા અનુસાર અજય માકન અનિવાશ પાંડેનું સ્થાન લેશે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલે આ આદેશ જાહેર કર્યો હતો.

Congress appoints Ajay Maken as the General Secretary in-charge of #Rajasthan , replacing Avinash Pandey with immediate effect. pic.twitter.com/3uENR7C8hf

કોંગ્રેસે 3 સભ્યોની કમિટી પણ બનાવી છે. કમિટીમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અહેમદ પટેલ, કે.સી.વેણુગોપાલ અને અજય માકન સામેલ છે. કમિટી રાજસ્થાનમાં હાલના રાજકીય ઘટનાક્રમના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે અને તેનું સમાધાન શોધશે.

Congress constitutes a committee with senior party leader Ahmed Patel, KC Venugopal (AICC General Secretary, Incharge Organisation) & Ajay Maken (AICC General Secretary, Incharge, Rajasthan) as its members to 'oversee & follow up smooth resolution of recent issues in #Rajasthan'. https://t.co/4JQy9o6kkp