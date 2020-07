દિવ્ય ભાસ્કર Jul 05, 2020, 05:24 PM IST

નવી દિલ્હી. પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમુલ કોંગ્રેસ (TMC)ના નેતા કલ્યાણ બેનર્જીએ શનિવારે કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન અંગે એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. બેનર્જીએ નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણની તુલના ઝેરીલા સાપ સાથે કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જેમ કાળી નાગણી (ઝેરીલો સાપ) કરડવાથી લોકો મૃત્યુ પામે છે એવી રીતે નિર્મલા સીતારમણને લીધે લોકોના મોત થઈ રહ્યા છે.

The way people die due to bite of 'Kala Nagini'

(venomous snake),same way,people are dying due to Nirmala Sitharaman. She has destroyed the economy.She should be ashamed&resign from her post.She is the worst Finance Minister: Kalyan Banerjee,TMC in Bankura y'day pic.twitter.com/SnUgdX55m7