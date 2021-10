Gujarati News

PM Modi Commented On Home Minister Amit Shah's Statement, Users Trolled

માર્ટિના નવરાતિલોવાનો વિવાદ: PM મોદી અંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદન અંગે ટિપ્પણી કરી, સોશિયલ મીડિયામાં યુઝર્સે ટ્રોલ કરી

અમેરિકાની લીજેન્ડ ટેનિસ ખેલાડી માર્ટીના નવરાતિલોવા અત્યારે ભારતના સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં છે. માર્ટીના દ્વારા 10 ઓક્ટોબરના રોજ કરવામાં આવેલા એક ટ્વિટર અંગે ભારે વિવાદ થયો છે, આ ટ્વિટરમાં તેમણે ભારતના રાજકારણ અંગે ટિપ્પણી કરી હતી. ત્યારબાદ ભારતમાં તેઓ ભાજપ તથા PM મોદીના સમર્થકોના નિશાન પર આવી ગઈ હતી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તાજેતરમાં એક મુલાકાતમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અંગે એક નિવેદન આપ્યું હતું, આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા માર્ટીનાએ લખ્યું કે ''અને આ છે મારો હવે પછીનો જોક (And for my next joke...)

હકીકતમાં તાજેતરમાં જ અમિત શાહે સંસદ ટીવીને એક મુલાકાત આપી હતી, જેમાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કોઈ તાનાશાહ નથી. પણ તેમના જેવા લોકશાહિ નેતા દેશમાં થયા નથી. અમિત શાહે કહ્યું હતુ કે PM મોદી સલાહ લઈને અને સૌની વાત સાંભળ્યા બાદ જ નિર્ણય કરે છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદનને લગતા સમાચારને અમેરિકાની ટેનિસ લીજેન્ડ માર્ટીના નવરાતિલોવાએ રિટ્વિટ કર્યું અને ટિપ્પણી આપી. ત્યારબાદ ભારતમાં આ અંગે વિવાદ શરૂ થઈ ગયો. મોટી સંખ્યામાં લોકો માર્ટિનાના વિરોધમાં આવી ગયા.

સોશિયલ મીડિયા પર છેડાયું યુદ્ધ

માર્ટિના નવરાતિલોવાના આ ટ્વિટ અંગે અનેક પ્રકારના જવાબ આપ્યા છે, એક યુઝરે લખ્યું કે હવે હું એવી કોઈ જ મેચ નહીં જોવું કે જેમા તે હશે. ગ્રાન઼્ડ સ્લેમ સાથે સંકળાયેલા તમામ પાસ રદ્દ કરી રહ્યો છું. WTA ટૂરને આ એક મોટો ફટકો છે. આ ટ્વિટ પર પણ માર્ટિનાએ રિએક્ટ કર્યું છે અને સ્માઈલી ટ્વિટ કર્યું. જ્યારે કેટલાક લોકોએ ટ્વિટ કર્યું કે જ્યારે તમે ટેનિસ કોર્ટ પર હતી ત્યારે તમારા પ્રત્યે જે સન્માન હતું તે હવે વધી ગયું છે. જ્યારે કેટલાક યુઝર્સે લખ્યું કે હવે IT સેલ દ્વારા બોયકોટ માર્ટિની ટ્રેંડ કરવામાં આવશે. જ્યારે કેટલાકે લખ્યું કે આ તમારા બેકહેન્ડ શોર્ટ પૈકી એક છે.

સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક યુઝર્સે લોકોને જાણકારી આપી કે માર્ટિના એક ભૂતપુર્વ ટેનિક ખેલાડી છે, કારણ કે કેટલાક લોકો તેની આગામી મેચ બોયકોટ કરવાની વાત કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદથી યુઝર્સ દ્વારા સિંગર રિહાનાના એ ટ્વિટને પણ યાદ કરવામાં આવી કે જ્યારે તેણે ખેડૂતોના આંદોલનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારે રિહાનાના એક ટ્વિટ બાદ ભારતમાં ખેડૂત આંદોલનને લઈ રાજકારણ તેજ થઈ ગયું હતુ.

કેટલાક ટ્વિટર યુઝર્સે આ અંગે મીમ બનાવ્યા અને સટાયર ટ્વિટ કર્યાં, આ પ્રકારે એક યુઝરે લખ્યું કે હવે મોદી સમર્થક માર્ટીની અને નવરાત્રીને બોયકોટ કરશે. કારણ કે માર્ટીના નવરાતિલોવાનું નામ કંઈક એવું છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે માર્ટીના નવરાતિલોવા ટેનિસની દુનિયાના સૌથી મોટા નામ પૈકી એક છે. 70 અને 80ના દાયકામાં તેણે મહિલા ટેનિસની દુનિયા પર રાજ કર્યું હતું. માર્ટીનાએ પોતાની સંપૂર્ણ કેરિયરમાં 167 ટેનિસ ટાઈટલ જીત્યા છે, આ પૈકી 18 ગ્રાન્ડ સ્લેમ, 31 અન્ય મોટી ટૂર્નામેન્ટ તતા અનેક મિક્સ્ડ ડબલ્સ ટૂર્નામેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.