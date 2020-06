દિવ્ય ભાસ્કર Jun 20, 2020, 09:37 AM IST

હૈદરાબાદ. દુન્દિગલમાં આવેલા ઈન્ડિયન એરફોર્સ એકેડમીમાં આજે પાસિંગ આઉટ પરેડ રાખવામાં આવી છે. અહીં એર ચીફ માર્શલ આર.કે.એસ ભદૌરિયાએ કહ્યું, કોઈ પણ પડકારનો સામનો કરવા આપણે ખૂબ સારી રીતે સજ્જ છીએ. હું દેશને વિશ્વાસ અપાવું છું કે, આપણે જવાબ આપવા માટે સક્ષમ છીએ. ગલવાનમાં આપણાં શહીદોની શહાદત બેકાર નહીં જાય.

#WATCH - It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of the braves of Galwan go in vain: IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria pic.twitter.com/EkoyK07qGU