દિવ્ય ભાસ્કર May 19, 2020, 06:07 AM IST

શ્રીનગર. જમ્મુ-કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં સોમવારે મોડી રાત્રે બે વાગ્યે સુરક્ષાદળો અને આંતકીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ. આ વિસ્તારમાં મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે. બે વર્ષમાં આ પ્રકારની આ પ્રથમ ઘટના છે. જેમાં શ્રીનગરમાં આ પ્રકારની અથડામણ થઈ છે. કાશ્મીર ઝોન પોલીસે જણાવ્યું છે કે શ્રીનગરના કાનેમજાર નવાકદળ એરિયામાં સુરક્ષાદળો અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ ચાલી રહી છે. આ ઓપરેશનમાં જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ અને સીઆરપીએફ પણ સામેલ છે. આ પહેલા રવિવારે થયેલી અથડામણમાં હિજબુલ મુજાહિદીનના આતંકી તાહિર અહમદ ભટ ઠાર થયો હતો. 11 દિવસ પહેલા ઠાર થયેલા રિયાઝ નાઇક પછી આ બીજું મોટું એન્કાઉન્ટર હતું.

કાશ્મીર ઝોન પોલીસે કરેલું ટ્વીટઃ

#Encounter has started at #Kanemazar #Nawakadal area of #Srinagar. JKP and CRPF are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice