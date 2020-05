દિવ્ય ભાસ્કર May 23, 2020, 02:43 PM IST

નવી દિલ્હી. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી હરદીપસિંહ પુરી શનિવારે તેમના સત્તાવાર ફેસબુક પેજ પર લાઇવ ગયા હતા. આ દરમિયાન તેમણે લોકોના પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા. એક સવાલના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર પહેલા અમે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ સેવાઓ શરૂ કરી શકીએ છીએ. જોકે, ફ્લાઇટ શરૂ કરતા પહેલા કોરોનાની પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી અને એરલાઇન્સ કંપનીઓ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે.

અગાઉ તેમણે જણાવ્યું હતું કે વંદે ભારત મિશન દ્વારા અત્યાર સુધી 25 હજાર 465 ભારતીયોને પરત લાવવામાં આવ્યા છે. મેના અંત સુધીમાં આ આંકડો 50 હજારની નજીક થઈ જશે. લોકડાઉન હેઠળ 8 હજાર લોકોને ભારતથી વિદેશ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ લોકો વિદેશમાં નોકરી કરતા હતા. તેમની પ્રોફેશનલ માંગ હતી. આના કરતાં વધારે લોકો વિદેશ જવા ઇચ્છતા હતા, પરંતુ એવા ઘણા દેશો છે જે હાલમાં પોતાના જ નાગરિકો લઈ રહ્યા છે.

I often get a lot of queries regarding civil aviation operations in the country but it's humanly not possible to individually answer each one of them.



I will be happy to address your questions during my Facebook Live session from 1300 hrs today.



Do join in. pic.twitter.com/38GaozjdXP