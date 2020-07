દિવ્ય ભાસ્કર Jul 06, 2020, 02:56 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારતના ઉત્તરમાં તિબેટ સ્થિત છે. તેના પર મે 1950થી ચીનનો કબ્જો છે. તિબેટ સંપૂર્ણપણે પહાડી વિસ્તાર છે જે સમુદ્રતટથી લગભગ 16-17 હજાર ફુટની ઉંચાઇ પર છે. પાસે જ હિમાલય છે જે આખું વર્ષ ઠંડો રહે છે. હિમાલય નજીક હોવાથી તિબેટ પણ ઠંડો પ્રદેશ છે. પરંતુ આ ઠંડો વિસ્તાર ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધોમાં ગરમી લાવવા માટે પૂરતો છે. આ ગરમી દોસ્તીની નહીં પણ દુશ્માનાવટની છે.

તિબેટના ટક્સટર વિસ્તારમાં 85 વર્ષ પહેલા 6 જુલાઇ 1935ના લ્હામો દોંડુબનો જન્મ થયો હતો. લ્હામો દોંડુબ બૌદ્ધ અનુયાયીઓના 14મા દલાઇ લામા છે. વિશ્વ તેમને દલાઇ લામાના નામે સારી રીતે ઓળખે છે. તેઓ જ્યારે 6 વર્ષના હતા ત્યારે 13મા દલાઇ લામા થુબતેન ગ્યાત્સોએ તેમને 14મા દલાઇ લામા જાહેર કરી દીધા હતા.

The Dalai Lama is a youthful 85 today. We wish that he continues to inspire the world for many more years. He fled to India 61 years ago and on April 24 1959, Nehru spent 4 hours with him in Mussoorie. The verbatim record of their conversation is fascinating and is shared below: pic.twitter.com/BOL1AS6t2A