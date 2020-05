દિવ્ય ભાસ્કર May 13, 2020, 12:04 PM IST

નવી દિલ્હી. પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમે બુધવારે કેન્દ્ર સરકારના 20 લાખ કરોડ રૂપિયાના રાહત પેકેજ અંગે કહ્યું કે,વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આપણને હેડલાઈન અને બ્લેન્ક પેજ(કોરો કાગળ) આપ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણ એ કોરો કાગળને કેવી રીતે ભરે છે. અમે દરેક એવા નાણા પર નજર રાખી રહ્યા છીએ, જે અર્થવ્યવસ્થામાં નાંખવામાં આવી રહ્યા છે.

વડાપ્રધાન મોદી લોકડાઉન દરમિયાન મંગળવારે 54 દિવસમાં પાંચમી વખત દેશની સામે આવ્યા હતા. તેમના સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવો પડશે. આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન માટે 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ આપવામાં આવશે. જેના માટે બુધવારે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણ જાહેરાતની શરૂઆત કરશે. આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આપણે લોકલ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવો પડશે. લોકડાઉનનો ચોથો તબક્કો આવશે, પણ તે નવા રંગ-રૂપ અને નવા નિયમો વાળો હશે. 18 મે પહેલા તેની ગાઈડલાઈન્સ આપવામાં આવશે.

ચિદમ્બરમે કહ્યું - અમે જોઈશું કે કોણે શું મળે છે?

ચિદમ્બરમે બુધવારે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, કોરા કાગળના કારણે મારી પ્રતિક્રિયા પણ ખાલી હતી. અમે જોઈશું કે કોણે શું મળે છે?

Yesterday, PM gave us a headline and a blank page. Naturally, my reaction was a blank!



Today, we look forward to the FM filling the blank page. We will carefully count every ADDITIONAL rupee that the government will actually infuse into the economy.