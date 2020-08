દિવ્ય ભાસ્કર Aug 01, 2020, 07:51 PM IST

નવી દિલ્હી. ભૂતપુર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન પી.ચિદમ્બરમે જમ્મુ-કાશ્મીરના ભૂતપુર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તિની નજરકેદની અવધી લંબાવવાનો વિરોધ કર્યો છે. તેમણે શનિવારે કહ્યું કે પબ્લિક સેફ્ટી એક્ટ હેઠળ મુફ્તિની નજરકેદની અવધી લંબાવવી તે કાયદાનું ઉલ્લંઘન હોવા ઉપરાંત નાગરિકોને જે બંધારણીય અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે તેના પર પણ હુમલો છે. આ સાથે પી.ચિદમ્બરમે પૂછ્યુ હતું કે 61 વર્ષના ભૂતપુર્વ મુખ્યમંત્રી જાહેર સુરક્ષા માટે કેવી રીતે જોખમી હોઈ શકે છે?

પક્ષના ઝંડાના રંગને લીધે અત્યાર સુધી નજરકેદઃ ભૂતપુર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન

કોંગ્રેસના સિનિયર વરિષ્ઠ નેતાએ ટ્વિટ કર્યું કે સિક્યુરિટી ગાર્ડથી હંમેશા ઘેરાયેલા રહેતા 61 વર્ષના મહેબૂબા મુફ્તિ જાહેર સુરક્ષા માટે કેવી રીતે જોખમી હોઈ શકે છે? તેમણે કેટલીક શરતો સાથે નજરકેદમાંથી મુક્તિનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરી દીધો,જે દરેક સ્વાભિમાની રાજકીય નેતા કરે છે. તેમની નજરકેદનું મુખ્ય કારણ તેમના પક્ષના ઝંડાનો રંગ છે, જે એક હાસ્યાસ્પદ વાત છે.

ચિદમ્બરે વધુમાં કહ્યું- ભૂતપુર્વ CMએ શા માટે કલમ-370ની નાબૂદીના વિરોધમાં ન બોલવું જોઈએ. શું આ બાબત વાણી સ્વતંત્રતાના અધિકાર હેઠળ નથી આવતી. હું એ વકીલો પૈકીનો એક વકીલ છું કે જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કલમ-370 હટાવવાના વિરોધમાં કેસ લડી રહ્યો છું. જો હું કંઈ પણ કહીશ તો શું તે પણ જાહેર સુરક્ષા માટે જોખમ હશે.તેમણે કહ્યું કે આપણે બધાએ સાથે મળીને અવાજ ઉઠાવવો પડશે અને મહેબૂબા મુફ્તિને મુક્ત કરવાની માંગ કરવી પડશે.

The extension of the detention of Ms Mehbooba Mufti under PSA is an abuse of law and an assault on the Constitutional rights guaranteed to every citizen