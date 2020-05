દુર્ઘટના વિશાખાપટ્ટનમ પાસે વેંકટપુરમ ગામમાં સવારે 3 વાગ્યા બની હતી, લોકો બેભાન થઈ ગયા

પીવીસી અથવા સ્ટાઈન ગેસ લીક થયો, આ ગેસ પ્લાસ્ટિક, ફાઈબર ગ્લાસ, રબર અને પાઈપ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે

વિશાખાપટ્ટનમ. આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં ગુરુવારે સવારે કેમિકલ પ્લાન્ટમાંથી ગેસ લીક થયો હતો. દુર્ઘટના સવારે 3 થી 3.30 વાગ્યા વચ્ચે એલજી પોલિમર્સ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્લાન્ટમાં સર્જાઈ હતી. સવારે લગભગ 5.30 વાગ્યે ન્યૂટ્રિલાઈજર્સના ઉપયોગ બાદ સ્થિતિ કાબૂમાં લેવાઈ હતી. ત્યાં સુધી ગેસ 4 કિમીની અંદર આવતા પાંચ નાના ગામમાં ફેલાઈ ગયો હતો. દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધી 2 બાળકો સહિત 11 લોકોના મોત થયા છે. NDRF,SDRFના ડીજી એસએન પ્રધાને કહ્યું કે, હવે સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. હવે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે કે ગેસ વધુ લીક ન થાય.

આ દુર્ઘટના વિશાખાપટ્ટનમથી લગભગ 30 કિમી વેંકટપુરમ ગામમાં સર્જાઈ હતી. એક હજાર કરતા વધારે લોકો બિમાર છે. 300 લોકોને હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાવા પડ્યા છે. 25 લોકો વેન્ટીલેટર પર છે. 15 બાળકોની સ્થિતિ નાજૂક છે.

NDRFના ડીજી એસએન પ્રધાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જણાવ્યું કે, પૂણેથી એક્સપર્ટની ટીમ વિશાખાપટ્ટનમ મોકલવામાં આવશે

દુર્ઘટના અંગે રાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર આયોગે કેન્દ્ર અને આંધ્ર પ્રદેશ સરકારને નોટિસ પાઠવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી વાઈએસ જગનમોહન રેડ્ડી સાથે ફોન પર વાત કરી

આ દુર્ઘટનાથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર હાલ અને ભવિષ્યમાં થનારી અસરને ધ્યાનમાં રાખતા રાહતની વ્યવસ્થા કરવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

ગેસનો વાલ ખરાબ હોવાથી આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ગુરુવારે સવારે 2.30 વાગ્યે ગેસ વાલ ખરાબ થઈ ગયો હતો અને ગેસ લીક થયો હતો. સીનિયર અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણએ, અત્યાર સુધી એટલી ખબર પડી છે કે વાલ ફાટી ગયો હતો,જેથી ગેસ લીક થયો હતો. આ સાથે જ ફેક્ટરીની આસપાસના વિસ્તારના સ્થાનિક ગ્રામીણોએ ફેક્ટરીનું કોઈ સાયરન સાંભળ્યું ન હતું. જેથી ઘણા લોકો આ દુર્ઘટનાના સંકજામાં આવી ગયા હતા.

વડાપ્રધાન મોદીએ NDMA સાથે બેઠક શરૂ કરી, રાજનાથ સિંહ અને અમિત શાહ સામેલ

વિશાખાપટ્ટનમ કેસમાં રાહુલ ગાંધીએ કાર્યકર્તાઓને અસરગ્રસ્ત લોકોની મદદ માટે કહ્યું

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વિશાખાપટ્ટનમ દુર્ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

વિશાખાપટ્ટનમ ગેસ લીક અંગે પીએમ મોદીએ મુખ્યમંત્રી જગનમોહન રેડ્ડી સાથે વાત કરી

એક્શનમાં એડમિનિસ્ટ્રેશન, બે હજાર લોકોને કઢાયા, નૌસેનાની ટીમ પણ પહોંચી

દુર્ઘટના બાદ NDRF, NDMA અને રાજ્યની ટીનોએ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે

નૌસેવાએ પણ 50 બ્રીધિંગ સેટ્સ, પોર્ટેબલ એર કમ્પ્રેસર અને 2 એમ્બ્યુલન્સ મોકલી દીધી હતી.

NDRFના ડીજી એસએન પ્રધાને જણાવ્યું કે, ઘણા લોકોને ગળામાં ખારાશ, સ્કીનની તકલીફ થઈ રહી હતી.

અત્યાર સુધી 1500 લોકોને કાઢવામાં આવ્યા છે. 500થી વધારે લોકોને હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાવાયા છે.

જે લોકો ગંભીર રીતે બિમાર છે, તેમને વિશાખાપટ્ટનના કિંગ જ્યોર્જ હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાવાયા છે.

મુખ્યમંત્રી જગનમોહન રેડ્ડી સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે વેંકટપુરમ ગામ જશે

રાજ્યપાલ વિશ્વભૂષણ હરિચંદને વિશાખાપટ્ટનમાં રેડ ક્રોસને રિલીફ ઓપરેશનમાં સામેલ થવા માટે કહ્યું છે.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

The incident in Vizag is disturbing.



Have spoken to the NDMA officials and concerned authorities. We are continuously and closely monitoring the situation.



I pray for the well-being of the people of Visakhapatnam. — Amit Shah (@AmitShah) May 7, 2020

વડાપ્રધાને કહ્યું કે, દરેક સુરક્ષિત હોય, એવું જ ઈચ્છું છું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું કે, તેમણે ગૃહ મંત્રાલય અને NDMA સાથે વાત કરી છે તેમણે તમામના સુરક્ષિત રહેવાની કામના કરી હતી. વડાપ્રધાને પોતાના આવાસ પર એનડીએમએની આપાત બેઠક પણ બોલાવી.

Spoke to officials of MHA and NDMA regarding the situation in Visakhapatnam, which is being monitored closely.



I pray for everyone’s safety and well-being in Visakhapatnam. — Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2020

4 કિમીના દાયરામાં ગેસ ફેલાયો

લીક થયા બાદ ગેસ 4 કિમીના દાયરામાં ફેલાયો હતો. આ દાયરામાં આસપાસના 5 નાના ગામ આવે છે. ત્યાં લોકોના ઘરોમાં ગેસ ઘુસી ગયો હતો. લોકોને બેચેની, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ઊલટી કર્યા પછી ઊંઘ ઉડી. ઘણા લોકો બેભાન થઈ ગયા. ગુરુવાર સવાર સુધી વેંકટપુરમ ગામથી આ પ્રકારની તસવીરો સામે આવતી રહી હતી. ઘણા લોકો ઊભા થઈને બેભાન થઈને પડી જતા પણ જોવા મળ્યા હતા.

વેંકટપુરમમાં લોકો ગભરામણ, છાતીમાં દુખાવો આંખોમાં બળતરા અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી. એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફની ટીમે લોકોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા

હવાનું વહેણ ગેસની અસર નક્કી કરે છે

આ પ્રકારના કેસમાં ગેસ કેટલા કિમી સુધી ફેલાશે, એ તો હવાના વહેણ પર આધારિત છે. હાલ પ્લાન્ટની આસપાસના વિસ્તારમાં હવામાં 4-tert-Butylcatechol નો છંટકાવ કરાઈ રહ્યો છે જેથી ગેસની અસરને ઓછી કરી શકાય. લોકોને વધારેમાં વધારે પાણી પીવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.

કેમિકલ પ્લાન્ટમાંથી ગેસ લીક થવાની અસર ગુરુવાર સુધી રહી હતી. વેંકટપુરમમાં ગેસની અસરથી લોકો બેભાન થઈને રસ્તા પર પડ્યા હતા.

સ્ટાઈરીન ગેસ લીક થયો, આ ફાઈબર, રબર, પાઈપ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે

જે ગેસ લીક થયો, તે પીવીસી એટલે કે સ્ટાઈરીન કહેવાય છે. આ ન્યૂરો ટોક્સિન છે. જેનો કેમિકલ ફોર્મ્યુલા C6H5CH=CH2 હોય છે. આ સૌથી લોકપ્રિય ઓર્ગેનિક સોલ્વેન્ટ બેન્જીનથી પેદા થયેલા પાણીની જેમ બનેલું રંગ વિનાનું લિક્વિડ હોય છે. આનાથી ગેસ નીકળે છે. આ શ્વાસ રુંધાવી દે તેવો ગેસ છે. આ ગેસ પોલિસ્ટાઈરીન પ્લાસ્ટિક, ફાઈબર ગ્લાસ, રબર અને પાઈપ બનાવવાના પ્લાન્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.

આ તસવીર ગેલ લીક દુર્ઘટના પછીની છે. વેંકટપુરમ ગામમાં એલજી પોલિમર્સનો 200 એકરમાં પ્લાન્ટ છે.

પોલીસે જણાવ્યું કે, 50 લોકો રસ્તા પર બેભાન મળ્યા

એનડીઆએફ અને એસડીઆરએફની ટીમને ઘટનાસ્થળે મોકલી દેવાઈ છે. તો બીજી બાજુ પોલીસ અને તંત્રએ સ્થાનિક લોકોની મદદથી રેસ્ક્યૂ કામ ચાલું કરી દીધું છે. ગોપાલપટ્ટનમ સર્કલના ઈન્સપેક્ટર રામાન્યાએ મીડિયાને જણાવ્યું કે, તેમને લગભગ 50 લોકોને રસ્તા પર બેભાન મળ્યા હતા. ઘટનાસ્થળ પર પહોંચવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડી હતી.

Lot of people found unconscious. People complain of vomiting and feeling nauseous. Around 3AM in the morning the chemical leak began. Do notice in this video gow the woman suddenly collapsed. #Vishakapatnam #AndhraPradesh pic.twitter.com/VJVhQTwmmt — Paul Oommen (@Paul_Oommen) May 7, 2020

20ની હાલત ગંભીર

મળતી માહિતી પ્રમાણે 20 લોકોની હાલત ગંભીર છે. જેમાં મોટાભાગે વૃદ્ધ અને બાળકો છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં લગભગ 150 લોકોને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ઘણા લોકોને ગોપાલપુરમની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાવાયા છે.

36 વર્ષ પહેલા ભોપાલમાં પણ ગેસ કાંડ થયો હતો

મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલમાં અમેરિકન કંપની યૂનિયન કાર્બાઈડના કારખાનામાં 3 ડિસેમ્બર 1984ના રોજ 42 હજાર કિલો ઝેરી ગેસ લીક થયો હતો. જેમાં 3500 લોકોના મોત થયા હતા. આ તો સત્તાવાર આંકડો છે, પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ દુર્ઘટનામાં 15 હજારથી વધારે લોકોના મોત થયા હતા. અહીંયા પણ એક ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાંથી નીકળેલા ગેસ મિથાઈલ આઈસોસાઈનેટ અથવા મિક ગેસ ફેલાયો હતો. આ ગેસ કીટનાશક અને પોલી પ્રોડક્ટ બનાવવાના કામમાં આવે છે.

સ્ટાઈરીન 10 મિનિટ સુધી, મિક ગેસ થોડીક સેકન્ડમાં અસર કરે છે

વિશાખાપટ્ટનમ દુર્ઘટનામાં પ્લાન્ટમાંથી નીકળેલા સ્ટાઈરીન ગેસનો રિએક્શન ટાઈમ 10 મિનિટનો છે. સાથે જ યૂનિયન કાર્બાઈડના પ્લાન્ટમાંથી જે મિક ગેસ નીકળી હતી, તેનાથી થોડીક જ સેકન્ડમાંમોત થઈ જાય છે. ભોપાલ ગેસ દુ્ર્ઘટનાના આટલા વર્ષ પથછી પણ તેની અસર જૂના શહેરોના લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળે છે. હજારો લોકો વિકલાંગતા, કેન્સરના શિકાર થયા હતા. ઘણા લોકોના આંખોની રોશની છીનવાઈ હતી. આ ગેસની અસર નવજાત બાળકો પર પણ પડી હતી.