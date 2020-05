દિવ્ય ભાસ્કર May 22, 2020, 05:17 PM IST

સરકારે વિદેશમાં ફસાયેલા ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા (ઓસીઆઈ) કાર્ડ હોલ્ડર્સની ચાર કેટેગરી વાળા લોકોને નિયમોમાં છૂટ આપી છે. આનાથી તેઓ ભારત પાછા આવી શકશે. ગૃહ મંત્રાલયે શુક્રવારે તેનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું હતું.

ઓસીઆઈ કાર્ડ વિદેશમાં રહેતા ભારતીય મૂળના લોકોને આપવામાં આવે છે. આનાથી તેમને વિઝા વગર આવવા-જાવાની પરવાનગી મળે છે. જોકે, કોરોનાવાયરસને કારણે સરકારે તાજેતરમાં નિયમો કડક કર્યા હતા.

ઓસીઆઈ કાર્ડહોલ્ડરને આ 4 કેટેગરીમાં રાહત

1. જેઓ સગીર બાળકો સાથે ભારત આવવા માંગે છે, પછી ભલે તે બાળકોનો જન્મ વિદેશમાં થયો હોય.

2. કુટુંબમાં કોઈની મૃત્યુ જેવી ઇમરજન્સીના કારણે આવવા માંગે છે.

3. પતિ અથવા પત્નીમાંથી કોઈ એક પાસે ઓસીઆઈ કાર્ડ છે અને પાર્ટનર ભારતમાં રહેતા હોય અને અહિયાં તેમનું કાયમી ઘર છે.

4. વિદેશોમાં ભણતા યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ જેમના માતા-પિતા ભારતમાં રહે છે.

