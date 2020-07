દિવ્ય ભાસ્કર Jul 07, 2020, 04:46 AM IST

લદ્દાખ. બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (BRO)એ રેકોર્ડ સમયમાં લેહ નજીક 3 પુલ તૈયાર કર્યા છે. આ પુલ મારફતે લાઈન ઓફ એક્યુઅલ કન્ટ્રોલ (LAC) પર ભારત-ચીન વચ્ચે જારી તંગ સંબંધ વચ્ચે સેનાના ટેન્કોને સીમા સુધી સરળતાથી પહોંચાડવામાં મદદ મળી હતી. BROના એક અધિકારીએ કહ્યું કે અમે આ પુલોને NH-1ના KM-397 પર તૈયાર કર્યા છે. તેમણે રેકોર્ડ 3 મહિનામાં તૈયાર કર્યા છે.

Ladakh: Border Road Organisation has built 3 bridges near Leh which facilitated Army's tank movement during stand-off along Line of Actual Control. B Kishan, a BRO officer, says, "We built a bridge at KM 397 on NH-1 in record 3 months. It's capable of carrying any sort of load." pic.twitter.com/7VePtjrdW3