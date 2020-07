મહામારીના કારણે ચૂંટણીપ્રચારની પદ્ધતિ બદલાશે તેવું ધારીને ભાજપે બે મહિનાથી ડિજિટલ પ્રચાર પર કામ શરૂ કરી દીધું હતું

ગુજરાતના ટોચના નેતાઓ સહિત દેશભરની ભાજપની IT બ્રિગેડ બિહાર વિધાનસભાના પ્રચારકાર્યની ધૂરા સંભાળશે

ધૈવત ત્રિવેદી Jul 02, 2020, 05:33 PM IST Jul 02, 2020, 05:33 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક. કોરોના મહામારીના કપરાં સંજોગોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અનિવાર્ય બન્યું છે ત્યારે રોજિંદી ગતિવિધિઓ જારી રાખવામાં ટેક્નોલોજી સહાયભૂત બની રહી છે. ચૂંટણીપ્રક્રિયા પણ તેમાંથી બાકાત નથી. આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં આવી રહેલ બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા સમગ્ર પ્રચારતંત્ર ડિજિટલ બેઝ્ડ બને એ માટે આખરી તૈયારીઓને ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. ટેક્નોલોજીના ઉપયોગમાં સદા અગ્રેસર રહેલ ભાજપે બિહારમાં રાજ્યભરના 7 કરોડ મતદારો સુધી પહોંચવા માટે 9600 કાર્યકરોની દેખરેખ હેઠળ 72 હજાર વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવવાનો વ્યૂહ અપનાવ્યો છે.

લોકડાઉન વખતે જ પ્લાન બન્યો

બિહારમાં ભાજપના મહાડિજિટલ પ્રચાર અંગે ભાજપના એક ટોચના નેતાએ રસપ્રદ વિગતો આપી હતી. દેશભરમાં જ્યારે લોકડાઉન જારી હતું ત્યારે માર્ચ મહિનાથી જ ભાજપના IT સેલના નેતાઓએ ઓનલાઈન મીટિંગ અને પ્રેઝન્ટેશનના માધ્યમથી બિહારના ચૂંટણી પ્રચારમાં IT સેલની ભૂમિકા વિશે મંથન શરૂ કરી દીધું હતું. કોરોના મહામારીને લીધે પરંપરાગત સભાઓ, રેલી કે ડોર ટૂ ડોર પ્રચાર મુશ્કેલ બને એ નિશ્ચિત છે. આથી પ્રતિબદ્ધ કાર્યકરો અને શુભેચ્છકોની ફોજ ધરાવતા ભાજપે ડિજિટલ પ્રચારને જ બ્રહ્માસ્ત્ર બનાવ્યું છે. ડોર ટૂ ડોર પ્રચારના સ્થાને વોટ્સએપ ગ્રુપનો એટલો જ અસરકારક ઉપયોગ કરવા અંગે ગત મે મહિનામાં સહમિત બનાવી લીધી હતી. એ પછી IT સેલના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત માલવિયા અને બિહાર પ્રાંત ભાજપના IT સેલ પ્રમુખ સંજય જયસ્વાલના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યકર્તાઓની નિમણૂંક કરી દીધી હતી. આ મહિનાના અંત સુધીમાં તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ જશે અને ડિજિટલ પ્રચારનો આરંભ થઈ જશે.

શા માટે ડિજિટલ પ્રચાર પર સઘળો મદાર?

સાધારણ રીતે ચૂંટણી હોય એ રાજ્યમાં અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓ જાય અને સભાઓ, નેતાઓના રોડ-શો, પોસ્ટર, બેનર સહિતના ડોર ટૂ ડોર જનસંપર્ક માટે કામ કરતાં હોય છે.

હાલના સંજોગોમાં અન્ય રાજ્યોના કાર્યકરો દ્વારા મુસાફરી શક્ય બને તેમ નથી. ડોર ટૂ ડોર સંપર્ક પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું પાલન કરવામાં અવરોધરૂપ બને તેમ છે.

ડિજિટલ પ્રચાર અભિયાનમાં બિહાર ઉપરાંત અન્ય રાજ્યના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને તાલીમ મેળવેલા શુભેચ્છકો પણ પોતપોતાના સ્થાનેથી નિયત સમય પૂરતું યોગદાન આપી શકે છે. એ માટે કોઈએ બિહાર જવાની જરૂર જ નહિ પડે.

કેવો હશે ભાજપનો ડિજિટલ પ્રચાર?

ભાજપના IT સેલે બિહારની તમામ વિધાનસભા બેઠકોને કુલ 72 હજાર બૂથમાં વહેંચી દીધી છે.

દરેક બૂથ દીઠ 256 સભ્યોનું એક એવા કુલ 72 હજાર વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવવામાં આવશે. જેમાં કુલ 2 કરોડ સભ્યો હશે. આ 2 કરોડ સભ્યોમાં બિહાર ઉપરાંત દેશના વિભિન્ન રાજ્યોના ભાજપના કાર્યકરો અને શુભેચ્છકો સામેલ હશે.

હાલ 50 હજાર જેટલાં વોટ્સએપ ગ્રુપ બની ચૂક્યા છે.

કુલ 9500 શક્તિ કેન્દ્ર મારફત 72 હજાર વોટ્સએપ ગ્રુપને રાષ્ટ્રીય કે પ્રાંત નેતાઓના ભાષણોના વીડિયો, પક્ષના નીતિગત સંદેશ, કેન્દ્ર સરકારની કામગીરી અને વિવિધ યોજનાઓની વિગતોના દિવસ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 10 મેસેજ મોકલવામાં આવશે.

પ્રત્યેક વોટ્સએપ ગ્રુપના 2 કરોડ સભ્યો આ મેસેજ શેઅર કરશે અને એ રીતે સમગ્ર બિહારના 7 કરોડ મતદારોને આવરી લેવામાં આવશે.

પક્ષના IT સેલના અનુભવી કાર્યકર્તાઓ 9500 શક્તિકેન્દ્રોનું સંચાલન કરશે. જ્યારે તેમની ઉપર પ્રાંત કક્ષાએ કામ કરી ચૂકેલા 5500 નેતાઓ મંડલ અધિકારી તરીકે સમગ્ર ડિજિટલ પ્રચારની દેખરેખ રાખશે.

આ ગંજાવર કામગીરી માટે ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ પ્રાંતોમાંથી ભાજપ IT સેલના કાર્યકરો, નેતાઓની ફોજ તૈયાર કરશે.

આ મહિનાના અંત સુધીમાં તેમની તાલીમ પૂર્ણ થયા બાદ વિધિવત્ત રીતે પ્રચાર અભિયાનનો આરંભ કરી દેવામાં આવશે.

ટેક્નોલોજીના ઉપયોગમાં ભાજપ મોખરે

આ પૂર્વે ભાજપે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ વખતે 60થી વધુ e-રેલી સફળતાપૂર્વક યોજી હતી. 2014ની લોકસભા ચૂંટણી પછી લગભગ દરેક ચૂંટણીમાં ભાજપ ટાઉનહોલ નામે વેબબેઝ્ડ સેમિનાર યોજ્યા છે અને તેના પ્રોત્સાહક પરિણામો પણ મેળવ્યા છે.