દિવ્ય ભાસ્કર Jun 24, 2020, 12:14 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારત-ચીન તણાવ વચ્ચે કોંગ્રેસ સતત સરકાર પર સવાલો કરી રહી છે. જવાબ આપવા માટે ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ત્રણ દિવસથી મોરચો સંભાળ્યો છે. આજે રાહુલ ગાંધી અથવા કોંગ્રેસ કોઈ સવાલ કરે તેના પહેલા જ નડ્ડાએ ગાંધી પરિવાર પર નિશાન સાધ્યું છે. નડ્ડાએ કહ્યું કે, લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવીને સત્તાની બહાર ફેંકાઈ ગયેલા ગાંધી પરિવારને સમગ્ર વિપક્ષના સમકક્ષ ન ગણી શકાય, એક રાજવંશના હિત આખા દેશનું હિત ન હોઈ શકે. આ સમય એકજૂથ થવાનો છે. સંતાનને રિ-લોન્ચ કરવા માટે રાહ જોઈ શકાય છે.

A rejected and ejected dynasty is NOT equal to the entire Opposition. One dynasty’s interests are not India’s interests. Today, the nation is united and supportive of our armed forces. This is the time for unity and solidarity. Relaunch of ‘the scion’ for the nth time can wait.

‘ઓલ પાર્ટી મીટિંગમાં એક પરિવાર વિપક્ષથી અલગ હતો’

નડ્ડાએ એક પછી એક 4 ટ્વિટ કરીને કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર પર સવાલો કર્યા હતા. તેમણે ચીન મુદ્દે ગત સપ્તાહે યોજાયેલી સર્વપક્ષીય બેઠકનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, સવાલ પુછવો વિપક્ષનો અધિકાર છે. ઓલ પાર્ટી મીટિંગમાં માહોલ સારો રહ્યો હતો. વિપક્ષના ઘણા નેતાઓએ મહત્વના સૂચનો કર્યા હતા. તેમણે સરકારનું સમર્થન પણ કર્યું, માત્ર એક પરિવાર અલગ હતો.

It is the Opposition’s right to ask questions. The All Party Meeting saw healthy deliberations, with several Opposition leaders giving their valuable inputs. They also fully supported the Centre in determining the way ahead.



One family was an exception. Any guesses who?