Gujarati News

National

Bihar News; Oxygen Labeled Down With Shudder As Soon As Ramadasevir Injection Dose In Patna

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

ભાસ્કર એક્સક્લૂઝિવ: રેમડેસિવિરની આડઅસર, ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી દર્દીઓનું ઓક્સિજન લેવલ ઘટ્યું; પટનાની 3 હોસ્પિટલોએ તપાસની માગ કરી

23 મિનિટ પહેલા લેખક: મનીષ મિશ્રા



કૉપી લિંક

WHOએ જણાવ્યું હતું કે કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓ પર રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની કોઇપણ અસર થતી નથી.

બિહારમાં સરકાર દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનો કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યા છે. દર્દીઓને જેવું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે કે તરત કેટલાકનું ઓક્સિજન લેવલ ડાઉન થઈ જાય અથવા તો નવી બીમારીઓ ઉદ્ભવે છે. પટનામાં વધુ પ્રમાણમાં આવા કિસ્સાઓ સામે આવતા દર્દીઓમાં ચિંતાનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. આ અંગે ઘણા સવાલો પણ ઉઠ્યા છે, જેમાં એવા તર્ક લગાવવામાં આવે છે કે ગુજરાતમાંથી જપ્ત કરાયેલા નકલી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની કાળા બજારી અહીંયા સુધી ન પહોંચી હોય.

આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતા, ડૉકટરોએ ઇન્જેક્શનની તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. પટનાની 3 મોટી હોસ્પિટલમાં ઇન્જેક્શનની આડઅસર અંગેની માહિતી ડ્રગ કંટ્રોલ ડિરેક્ટોરેટને આપવામાં આવી છે.

કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓમાં આડઅસરો જોવા મળી

રાજ્ય ઔષધિ નિયંત્રક રવિન્દ્ર સિંહે 10મેના રોજ બિહાર મેડિકલ સર્વિસ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોઓપરેશન લિમિટેડના MDને પત્ર લખીને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની તપાસ કરવા સૂચન આપ્યું હતું. જેના માટે આ 3 હોસ્પિટલોના પત્રને પણ આપવામાં આવ્યા, જેમાં ઇન્જેક્શન અંગે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી.

ઘણી હોસ્પિટલોના દર્દીઓમાં તો ગંભીર આડઅસરો જોવા મળી હતી. આમાં જે હોસ્પટિલોનો ઉલ્લેખ કરાયો છે, એમા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દર્દીઓની લાઇન લાગતી હતી, જેમાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન લેવા માટે પણ ઘણી પડાપડી થતી હતી.

ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી દર્દીઓનું ઓક્સિજન લેવલ ઘટ્યું

સ્ટેટ ડ્રગ કંટ્રોલરના પત્રમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણા દર્દીઓને રેમેડિસિવર આપવાની સાથે જ તેઓને ઠંડી લાગવા લાગી હતી. ત્યારપછી એમનું ઓક્સિજન લેવલ પણ ઘટી ગયું હતું. તેવામાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ હાથ ધરવી જોઇએ.

કેસ 1

10 મેના રોજ શ્રી સાઈ હોસ્પિટલે ડ્રગ કંટ્રોલ ડિરેક્ટોરેટને જણાવ્યું હતું કે તેમને મળેલા કુલ 19 વાયલ રેમડેસિવર ઇન્જેક્શનથી દર્દીઓમાં ખૂબ જ સંવેદનશીલ પ્રતિક્રિયા જોવા મળી હતી.

કેસ 2

પારસ HMRI હોસ્પિટલે પણ જણાવ્યું હતું કે તેમના 8 દર્દીઓમાં હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન જોવા મળ્યું હતું. તેઓને ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી ઘણી મુશ્કેલીઓ સામે આવી હતી. ઘણા દર્દીઓને ઠંડી ચઢી ગઈ હતી અને ઓક્સિજન લેવલ પણ ઘટી ગયું હતું.

કેસ 3

ફોર્સ હોસ્પિટલ રિસર્ચ સેન્ટર પ્રાઈવેટ લિમિટેડે જણાવ્યું હતું કે આ દવાથી ઘણી આડઅસરો જોવા મળી છે. ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી દર્દીઓમાં નવી બીમારીઓ ઘર કરવા લાગી હતી.

સરકારે ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ કરાવ્યા હતા

3 હોસ્પિટલોએ જે ઇન્જેક્શન પર સવાલો ઉઠાવ્યા તે સરકારે ખરીદ્યા હતા. બિહારમાં BMSICLના માધ્યમથી ઇન્જેક્શનની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. આ સરકારની સંસ્થા છે, જે બિહારમાં દવાઓની ખરીદી કરે છે. પ્રદેશમાં જ્યારે રેમડેસિવિર લેવા માટેની પડાપડી થઈ હતી, ત્યારે સરકારે આ ઇન્જેક્શન ખરીદ્યા હતા. ત્યારપછી તમામને હોસ્પિટલોમાં સપ્લાઈ કરવામાં આવ્યા હતા.

2 રીતે ઇન્જેક્શનો આવ્યા

બિહારમાં 2 રીતથી ઇન્જેક્શનની સપ્લાઇ કરવામાં આવી હતી. એક તો પટનામાં કંપનિઓની એજન્સિઓ દ્વારા લોકોને ઇન્જેક્શન અપાયા અને બીજા જથ્થાનો BMSICLએ સપ્લાઇ કર્યો હતો. પટનાની જે 3 હોસ્પિટલોએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો, તેમાં BMSICLમાંથી જ ઇન્જેક્શન સપ્લાઇ કરવામાં આવ્યા હતા.

આડઅસર વાળા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન્સના બેચ નંબર અને અન્ય માહિતી

19 સંક્રમિત પર આડઅસર

ZYDUS Halthcare Ltd. Trade Name Remdac LQ Batch No. V100167 Mfg 04/2021 Exp 09/2021

8 સંક્રમિત પર આડઅસર

ZYDUS Halthcare Ltd. Trade Name Remdac LQ Batch 100 Mg 20 Ml No. V100167 Mfg 04/2021 Exp 09/2021

NMCHએ પહેલા જ ચેતવણી આપી હતી

નાલંદા મેડિકલ કોલેડ એન્ડ હોસ્પિટલ (NMCH)ના અધિક્ષક ડૉ. વિનોદ કુમારે પહેલા જ માહિતી આપી હતી કે આ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનો ઉપયોગ કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓ પર ન કરતા. આની પહેલા વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO)એ પણ કહ્યું હતું કે કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓ પર રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની કોઇ અસર થતી નથી.