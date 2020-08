દિવ્ય ભાસ્કર Aug 14, 2020, 11:29 AM IST

શ્રીનગર. જમ્મુ-કાશ્મીરના નૌગામમાં શુક્રવારે આતંકીઓએ પોલીસ પાર્ટી પર હુમલો કર્યો છે. તેમાં 2 પોલીસકર્મી શહીદ થયા છે. હુમલો શ્રીનગર સિટીના બહારના વિસ્તારમાં થયો છે. આ પહેલાં ગુરુવારે સેનાએ પુલવામાના અવંતિપોરામાં આતંકીઓના ત્રણ ઠેકાણા તોડી પાડ્યા હતા.

#Terrorists fired #indiscriminately upon police party near #Nowgam Bypass. 03 police personnel injured. They were shifted to hospital for treatment where 02 among them attained #martyrdom. Area cordoned off. Further details shall follow. @JmuKmrPolice