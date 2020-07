દિવ્ય ભાસ્કર Jul 12, 2020, 04:10 PM IST

જયપુર. રાજસ્થાનમાં સરકાર પાડવાના ષડયંત્ર અને ધારાસભ્યોની સોદાબાજીની ઘટના ચર્ચામાં આવતા દિલ્હીમાં બેઠકનો દોર ચાલુ છે. રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યમંત્રી સચિન પાયલટ સહિત 12 કોંગ્રેસ અને 3 અપક્ષ ધારાસભ્યો દિલ્હી અને હરિયાણાની એક હોટલમાં રોકાયા હોવાની માહિતી મળી છે. નારાજ ધારાસભ્યો સોનિયા ગાંધી સમક્ષ તેમની વાત રજૂ કરી શકે છે. તેના માટે સમય માંગવામા આવ્યો છે. હવે એવા રિપોર્ટ્સ છે કે સચિન પાયલટ ભાજપના નેતાઓના સંપર્કમાં છે. તેમણે 15 ધારાસભ્યોના સમર્થનનો દાવો કર્યો છે. ભાજપનું કહેવું છે કે પહેલા તેઓ ગેહલોત સરકારને પાડે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ભાજપે મુખ્યમંત્રી પદ આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

SOG નોટિસ મળવાના લીધે સચિન નારાજ

રિપોર્ટ અનુસાર SOGએ નોટિસ મોકલી તેના લીધે સચિન પાયલટ નારાજ છે. આ નોટિસ ધારાસભ્યોની હોર્સ ટ્રેડીંગ મામલામાં ઇશ્યૂ કરવામા આવી છે. તેથી તેમની પૂછપરછ કરવામા આવશે. ગૃહ વિભાગ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત હસ્તક છે. તે રીતે SOG દ્વારા આ નોટિસ પાયલટની મુવમેન્ટ જાણવા મોકલવામા આવી હોવાનું ચર્ચાઇ રહ્યું છે. જોકે SOGએ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સહિત અન્ય મંત્રીઓને પણ નોટિસ મોકલી છે.

Rajasthan: Special Operations Group (SOG) of Police wrote to Deputy Chief Minister Sachin Pilot on 10th July seeking his availability for recording his statement in connection with the alleged attempts to topple Congress government in the state. pic.twitter.com/315dA1xx34