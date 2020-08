દિવ્ય ભાસ્કર Aug 13, 2020, 11:18 AM IST

જયપુર. સચિન પાયલટ કોંગ્રેસમાં ફરી પરત ફર્યાના 3 દિવસ પછી આજે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી પાયલટ રૂબરૂ મળશે. જયપુરમાં આજે કોંગ્રેસના ધારસભ્ય પક્ષની બેઠક વિધાનસભા અથવા મુખ્યમંત્રીના ઘરે થાય તેવી શકયતા છે. બેઠકમાં બંને ગ્રુપના ધારાસભ્યો હાજર રહેશે. બેઠક પછી બંને ગ્રુપમાં મળવાનું ચાલશે. જોકે ગેહલોત અને પાયલટની મુલાકાત કઈ રીતે રીતે થાય છે તે મહત્વનું છે.

14 ઓગસ્ટથી વિધાનસભા સત્ર

ગેહલોત ગ્રુપના ધારાસભ્યો બુધવારે જેસલમેરથી જયપુર પરત આવ્યા. તેમને ફરીથી તે જ હોટલ ફેયરમોન્ટમાં રોકવામાં આવ્યા, જ્યાંથી તેઓ 31 જુલાઈએ જેસલમેર ગયા હતા. ગેહલોતે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે કહ્યું કે ફરગેટ અને ફરગિવ, ભૂલો, માફ કરો અને આગળ વધો. તે જ રાજ્ય અને લોકશાહીના હિતમાં છે. 14 ઓગસ્ટથી વિધાનસભા સત્ર શરૂ થશે.

Legislative assembly is beginning on August 14, I hope that during the session, we will be able to openly discuss the situation of #Corona in the state and the financial conditions created after the lockdown.