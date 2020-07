અભિષેક બચ્ચનને પણ કોરોના પોઝિટિવ થયો

ટ્વિટ કરી કહ્યું- છેલ્લા 10 દિવસમાં મારા સંપર્કમાં આવેલ તમામ ટેસ્ટ કરાવી લે

બચ્ચનના પરિવારના સભ્યોનો પણ ટેસ્ટ લેવામાં આવી રહ્યો છે

દેવેન્દ્ર ફડવીસ સહિત અનેક અગ્રણીઓએ મહાનાયક જલ્દી સ્વસ્થ બને તેવી શુભકામના પાઠવી

દિવ્ય ભાસ્કર Jul 11, 2020, 11:56 PM IST

મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનને મુંબઈની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અમિતાભ બચ્ચને ટ્વિટ કરીને માહિતી આપી છે કે હું કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છું. ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે હુ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છું. છેલ્લા 10 દિવસમાં મારા સંપર્કમાં આવ્યા છે તે સૌ તેમનો ટેસ્ટ કરાવી લે. દરમિયાન સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે અમિતાભ બચ્ચનની સ્થિતિ ચિંતાજનક નથી. તેમને કોરોનાના શરૂઆતી લક્ષણોની અસર છે. BMCની એક ટીમ તેમના બંગલા પર પહોંચી છે, અને સમગ્ર વિસ્તારને સેનેટાઈઝ કરવામાં આવી રહ્યો છે. દરમિયાન અભિષેક બચ્ચનમાં પણ કોરોના પોઝિટિવના પ્રાથમિક લક્ષણો જોવા મળ્યા છે.

આ સાથે હવે તેમના પરિવારના સભ્યો અભિષેક બચ્ચન, ઐશ્વર્યારાય સહિત પરિવારને હોમ ક્વોરન્ટીનમા રહેવું પડશે. તેમના પરિવાર અને સ્ટાફનો પણ કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. જેનો રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

અનેક અગ્રણીઓએ ટ્વીટ કરી અમિતાભ સ્વસ્થ થાય તેવી શુભકામના પાઠવી

ભાજપના ગૌરવ ભાટિયા, ભૂતપુર્વ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડવીસ, શાહનવાઝ હુસૈન, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા,અરશદ વારસી સહિત અનેક અગ્રણીઓએ અમિતાભ બચ્ચન જલ્દી સ્વસ્થ થાય તેવી શુભકામના પાઠવી છે.

ગયા વર્ષ ઓક્ટોબરમાં બીમાર થયા હતા

ગયા વર્ષ ઓક્ટોબરમાં પણ અમિતાભ બચ્ચનની તબીયત રાત્રે 2 વાગે અચાનક બગડી હતી. ત્યારબાદ મુંબઈના નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.