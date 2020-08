દિવ્ય ભાસ્કર Aug 09, 2020, 02:19 PM IST

નવી દિલ્હી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો કોરોના ટેસ્ટ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. રવિવારે બપોરે એક ટ્વિટમાં આ દાવો દિલ્હી ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને સાંસદ મનોજ તિવારીએ કર્યો છે. જો કે, થોડીવાર પછી તેમણે આ ટ્વિટ ડિલીટ કરી દીધું હતું. અમિત શાહની એક સપ્તાહથી ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલ તરફથી હજુ સુધી શાહના રિપોર્ટ અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી.

બીજી બાજુ ન્યૂઝ એજન્સીએ હોમ મિનિસ્ટ્રીના એક અધિકારીના હવાલાથી જણાવ્યું કે, શાહનો હાલ કોઈ કોરોના ટેસ્ટ કરાયો નથી.

#COVID19 test of Home Minister Amit Shah has not been conducted so far: Ministry of Home Affairs (MHA) Official https://t.co/8UaeUtNgBp