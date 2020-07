ઝફર ઈકબાલ Jul 22, 2020, 04:17 AM IST

શ્રીનગર. આ વર્ષે અમરનાથ યાત્રા નહીં યોજાય. મંગળવારે શ્રાઈન બોર્ડ, લોકલ વહિવટી તંત્ર, CRPF-પોલીસ અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વચ્ચે મહત્વની બેઠકમાં યાત્રા રદ્દ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. 5 જુલાઈના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર જીસી મુરમુએ પવિત્ર ગુફામાં પ્રથમ દર્શન કર્યા હતા. તેમનું કહેવું હતું કોરોનાના કારણે જે સ્થિતિ છે તેમાં યાત્રા કરાવવી મુશ્કલ છે.

ગત વર્ષ 5 ઓગસ્ટના રોજ અનુચ્છેદ 370 હટાવતા પહેલા સરકારે સુરક્ષાનું કારણ આગળ ધરીને અમરનાથ યાત્રા અટકાવી દીધી હતી. 3 ઓગસ્ટ 2019ના રોજ સરકારે કાશ્મીરમાંથી પ્રવાસીઓને પરત ફરવાનો આદેશ કર્યો હતો, તેમા અમરનાથ પ્રવાસીઓ પણ સામેલ હતા. ત્યાર સુધીમાં ત્રણ લાખથી વધારે શ્રદ્ધાળુઓએ અમરનાથના દર્શન કરી લીધા હતા.

સવાર-સાંજની આરતીનું જીવંત પ્રસારણ થશે

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઉપરાજ્યપાલ જી. સી. મુર્મૂના અધ્યક્ષપદે શ્રાઇન બોર્ડે યાત્રા નહીં યોજાય પણ વર્ષોની પરંપરા મુજબ પવિત્ર ગુફામાં તમામ પૂજા-પાઠ રીતિ-રિવાજ સાથે કરાશે. દશનામી અખાડાના મહંત દીપેન્દ્ર ગિરિની આગેવાનીમાં 3 ઓગસ્ટે છડી મુબારક નીકળશે.રાજભવન દ્વારા જણાવાયું કે શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રાઇન બોર્ડ પવિત્ર ગુફામાં સવાર-સાંજની આરતીનું જીવંત પ્રસારણ કરશે. શ્રદ્ધાળુઓ બરફના શિવલિંગનાં વર્ચ્યુઅલ દર્શન પણ કરી શકશે. આ વર્ષે અમરનાથ યાત્રા 23 જૂને શરૂ થવાની હતી પણ લૉકડાઉનના કારણે સ્થગિત કરી દેવાઇ હતી. બાદમાં યાત્રા 21 જુલાઇથી શરૂ કરવાનું નક્કી કરાયું હતું પણ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ઝડપથી વધ્યું છે.

ગત વર્ષે પણ જમ્મુ-કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવાતાં અમરનાથ યાત્રા અધવચ્ચેથી બંધ કરી દેવાઇ હતી. અમરનાથ યાત્રા માટે દર વર્ષે એપ્રિલના ફર્સ્ટ વીકથી રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થાય છે, જે આ વર્ષે કોરોનાના કારણે શરૂ નહોતું થઇ શક્યું.

શ્રદ્ધાળુઓ ન પહોંચ્યા, બરફવર્ષા પણ બહુ થઈ, છતાં અડધાથી વધારે શિવલિંગ ઓગળી ગયું

આ બધાની વચ્ચે બાબા બર્ફાનીનું શિવલિંગ અડધાથી વધારે ઓગળી ચુક્યું છે. રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ 18 જુલાઈના રોજ અમરનાથ દર્શન માટે ગયા હતા. તેમા બાબા બર્ફાનીના શિવલિંગનો મોટાભાગનો હિસ્સો ઓગળેલો નજરે પડે છે.

જો યાત્રા યોજાત તો તે રક્ષાબંધન એટલે કે 3 ઓગસ્ટ સુધી ચાલત અને આ પ્રથમવાર નથી કે રક્ષાબંધન પહેલા શિવલિંગ ઓગળી ગયું હોય. જો કે તેનું કારણ શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ હોવાનું કહેવાતું હતું. આ વખતે શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ પણ નથી અને બરફવર્ષા પણ બહુ થઈ છે, છતાં શિવલિંગ જલદી પીગળી ગયું છે.

અમરનાથ યાત્રા આ વર્ષે 23 જૂનથી શરૂ થવાની હતી. પરંતુ કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉનના કારણે તેને 21 જુલાઈથી શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જમ્મુ-કાશ્મિરમાં પણ સંક્રમણના કેસમાં વધારો થતા આ નિર્ણય કરાયો છે. નિર્ણય લેવાયો ન હતો તે પહેલા જ યાત્રા માટે શ્રદ્ધાળુઓ માટેની જરૂરી તમામ તૈયારીઓ પુરી કરી લેવાઈ હતી. યાત્રાના માર્ગ ઉપર લંગરો પણ લાગી ચૂક્યા હતા.

ભારતમાં કોરોના મહામારીના 11 લાખ 70 હજાર 636 કેસ નોંધાયા છે અને 28 હજાર 329 લોકોના મોત થયા છે. જમ્મુ-કાશ્મીરની વાત કરીએ તો અહીં 14 હજાર 650 કેસ નોંધાયા છે અને 254 લોકોના મોત થયા છે. હાલ અહીં 6122 એક્ટિવ કેસ છે.

આ પહેલા યાત્રાને રોકવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી કરાઈ હતી. આ અરજી અમરનાથ બર્ફાની લંગર સંગઠને કરી હતી. જેમાં કહેવાયું હતું કે અમરનાથ યાત્રામાં દર વર્ષે 10 લાખથી વધારે ભક્તો આવે છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોઆવવાથી કોરોના સંક્રમણ વધવાનું જોખમ રહશે. યાત્રાનું સંચાલન શ્રી અમરનાથ શ્રાઈન બોર્ડ કરે છે. દરે વર્ષે જૂન-જુલાઈમાં યોજાતી આ યાત્રાને લઈને બોર્ડ જાન્યુઆરીથી જ તૈયારી શરૂ કરી દે છે. દર વર્ષે યાત્રા શરૂ થતા પહેલા રાજ્યપાલ પ્રથમ પૂજા કરે છે.

