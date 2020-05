દિવ્ય ભાસ્કર May 14, 2020, 07:27 PM IST

મુંબઇ:. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે સહિત 9 ઉમેદવાર વિધાન પરિષદના સભ્ય તરીકે નિર્વિરોધ ચૂંટાયા છે. ચૂંટણીપંજ ટૂંક સમયમાં તેના વિશે સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે. ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઇએ ચૂંટણીપંચના અધિકારીને ટાંકીને કહ્યું કે ઉદ્ધવ સહિત દરેક ઉમેદવારો ચૂંટાઇ ગયા છે. મહારાષ્ટ્ર વિધાન પરિષદની 9 સીટો ખાલી થઇ હતી. તેમાં 9 ઉમેદવાર મેદાનમાં હતા. તેથી ચૂંટણી વિનાજ તેઓ ચૂંટાઇ ગયા હતા. આ પહેલા આયોગે 21 મેના ચૂંટણીના તારીખ નક્કી કરી હતી.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray and eight others elected unopposed to state Legislative Council: Official