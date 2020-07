દિવ્ય ભાસ્કર Jul 28, 2020, 07:43 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારતને બુધવારે 5 રાફેલ યુદ્ધ વિમાન મળી જશે. હાલ રાફેલ હવાઈમાર્ગે છે. મંગળવારે ફાઈટર પ્લેનમાં એર-ટૂ-એર રિફ્યુલિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય વાયુસેનાએ સહયોગ માટે ફ્રાન્સની એરફોર્સનો આભાર પણ માન્યો છે. ઈન્ડિયન એરફોર્સ તરફથી ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી છે.

સોમવારે ફ્રાન્સથી રવાના થયા રાફેલ

ફ્રાન્સના મેરિનેક એરબેઝથી 5 રાફેલ ફાઈટર વિમાનની પહેલી બેચ સોમવારે ભારત આવવા રવાના થઈ છે. પાયલટને આરામ મળે તે માટે વિમાન UAEમાં રોકાયા હતા. 7 હજાર કિમીનું અંતર કાપીને આ 5 વિમાનની બેચ બુધવારે 29 જુલાઈએ ભારત પહોંચી જશે. તેમાં મલ્ટી-રોલ ફાઈટર જેટ્સના સામેલ થવાથી ભારતીય વાયુસેનાની તાકાત ધણી વધી જશે.

Indian Air Force appreciates the support provided by French Air Force for our Rafale journey back home. @Armee_de_lair @Indian_Embassy @Dassault_OnAir #Rafale#IndianAirForce pic.twitter.com/7Ec8oqOJmr