દિવ્ય ભાસ્કર Jul 17, 2020, 10:42 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશની અગ્રણી ઉડ્ડયન કંપની એર ઈન્ડિયા યુરોપ અને અમેરિકામાં વિવિધ શહેરોમાંથી વંદે ભારત મિશન હેઠળ વિશેષ ફ્લાઈટની વ્યવસ્થા કરશે. એર ઈન્ડિયાએ આ અંગે ટ્વિટ કરી માહિતી આપી હતી. આ સાથે જે સ્થળોથી આ મિશન હેઠળ વિશેષ ઉડ્ડયન સેવા શરૂ કરવામાં આવનાર છે તે માટે 18મી જુલાઈથી ફ્લાઈટ બૂકિંગ કરી શકાશે.

#FlyAI : Important Update regarding Flights between India and Europe under Vande Bharat Mission. pic.twitter.com/OZItz2pTe1