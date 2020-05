દિવ્ય ભાસ્કર May 14, 2020, 04:43 PM IST

અમદાવાદ. ગુરૂવારે એર ઇન્ડિયા તરફથી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે ભારતમાંથી અમુક નક્કી કરાયેલા દેશોમાં જવા માટે ફ્લાઇટ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ફ્લાઇટ્સ અમેરિકા, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, ફ્રેન્કફર્ટ, પેરિસ અને સિંગાપોર માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. તેના માટે ગુરૂવારે સાંજે 5 વાગ્યાથી http://airindia.in. પર બુકિંગ કરી શકાશે. એર ઇન્ડિયાએ ટ્વિટ કરીને આ જાણકારી આપી છે.

FlyAI: Reservation for travel from India to select destinations in USA,UK,Australia & to Frankfurt, Paris & Singapore will commence from 1700 hrs on 14th May 20 on https://t.co/T1SVjRluZv You may also call on 0124 2641407/02026231407/18602331407 or do a live chat via our website