દિવ્ય ભાસ્કર Jul 04, 2020, 09:12 PM IST

નવી દિલ્હી. ભારતીય વાયુસેનાએ ચીન બોર્ડર પર તાકાત દેખાડી છે. અહીં સુખોઇ-30, MKI,મિગ-29 ફાઇટર પ્લેન અને અપાચે હેલિકોપ્ટર ઉડાન ભરીને એર ઓપરેશન કરી રહ્યા છે. આ મામલે એક સ્ક્વોડ્રન લીડરે કહ્યું- આ બેઝ પર તહેનાત વાયુસેનાનો દરેક હવાઇ લડવૈયો સંપૂર્ણ રીતે પ્રશિક્ષિત અને પડકારોનો સામનો કરવામાં સક્ષમ છે. અમારો જોશ હંમેશા હાઇ રહે છે અને ગૌરવ આકાશને આંબે છે.



#WATCH Indian Air Force (IAF) Apache attack helicopter at a forward airbase near India-China border carrying out air operations. pic.twitter.com/2oAmoLBnfz