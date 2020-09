Gujarati News

A Village In Arunachal Pradesh Is Being Evacuated Due To Tension On The Indo China Border? The Defense Ministry Rejected The Claim

ફેક ન્યૂઝ એક્સપોઝ: ભારત-ચીન બોર્ડર પર તણાવના લીધે અરુણાચલ પ્રદેશનું ગામ ખાલી થઇ રહ્યું છે ? રક્ષા મંત્રાલયે દાવાને ફગાવ્યો

2 કલાક પહેલા



શું વાયરલ થઇ રહ્યું છે: સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરવામા આવી રહ્યો છે કે ભારત-ચીન બોર્ડર પર તણાવ વધવાના લીધે અરુણાચલ પ્રદેશના એક ગામને ખાલી કરાવવામા આવી રહ્યું છે.

East Mojo વેબસાઇટમાં દાવો કરવામા આવ્યો છે કે મેકમોહન લાઇનથી 30 કિમી દૂર સ્થિત તવાંગ જિલ્લાના એક ગામને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે.

હકીકત શું છે ?

અલગ અલગ કી વર્ડ સર્ચ કર્યા બાદ પણ કોઇ ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા જાહેર આ પ્રકારના કોઇ સમાચાર અમને મળ્યા નહીં.

જે તવાંગ જિલ્લાના ગામને ખાલી કરાવવાનો દાવો કરવામા આવ્યો છે ત્યાંના વહીવટી અધિકારીઓના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સચેક કરવાનું શરૂ કર્યું. અમને તવાંગના ડેપ્યુટી કમિશનરનું એક ટ્વિટ મળ્યું. તેમાં આ દાવાને ફેક કહેવામા આવ્યો છે.

રક્ષા મંત્રાલયે ટ્વિટ કરીને દાવાને ફેક ગણાવ્યો છે.

#HarKaamDeshKeNaam #IndianArmy #WeCareThe news of vacation of villages near #LAC are fake & malicious. The public of #ArunachalPradesh & #Assam are advised not to pay heed to such rumours and get all news confirmed by authorities before retweeting it. @adgpi @SpokespersonMoD pic.twitter.com/iRmy3oIVI6

— PRO Defence Tezpur (Assam/Arunachal Pradesh) (@ProAssam) September 9, 2020