દિવ્ય ભાસ્કર Apr 26, 2020, 10:44 PM IST

કોરોના વાયરસ મહામારી વચ્ચે પણ પાકિસ્તાન તરફથી આતંકવાદની ઘટનાઓ અટકી રહી નથી. છેલ્લા સમાચાર પ્રમાણે જમ્મૂ-કાશ્મીરના કુલગામ વિસ્તારમાં એક એન્કાઉન્ટરમાં આર્મી, CRPF અને પોલીસની ટીમે ચાર આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા હતા. હજુ આ અથડામણ ચાલુ છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી જ્યારે ભારતમાં કોરોના વાયરસ સામે લડવા માટે કામગીરી ચાલી રહી છે ત્યારે બોર્ડર પર લગાતાર સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરી પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓને મોકલી ભારતને બેવડો માર મારવાના પ્રયત્નોમાં છે.

Jammu & Kashmir: Four terrorists have been killed in the encounter between personnel of Indian Army, Central Reserve Police Force, police & terrorists in Gudder area of Kulgam district. Operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/x1pWBQwiiy