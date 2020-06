દિવ્ય ભાસ્કર Jun 27, 2020, 03:32 PM IST

પાનીપત. પાકિસ્તાનથી વાયા રાજસ્થાન હવે તીડનું ઝૂંડ શનિવારે ગુરૂગ્રામથી ફરીદાબાદ પહોંચી ગયું છે. સાંજ સુધી આ તીડનું ઝૂંડ સોનીપતથી થઇને પાનીપત પહોંચી શકે છે. પાનીપતના ડેપ્યુટી કમિશનરે ખેડૂતોને એલર્ટ પર રહેવાની ભલામણ કરી છે. આ ઝૂંડ સોનીપતથી થઇને પાનીપત જિલ્લામાં શનિવાર સાંજ સુધી પહોંચી શકે છે. પાકિસ્તાનથી આ ઝૂંડ રાજસ્થાન પહોંચ્યું હતું. ત્યાંથી તે મહેન્દ્રગઢ જિલ્લાથી હરિયાણામાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. શુક્રવારે આ ઝૂંડે રેવાડી અને નારનૌલમાં ખેડૂતોના પાકને નષ્ટ કરી નાખ્યા હતા. હવે તે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે.

આ ઝૂંડમાં 60 લાખ તીડ

પાનીપતના જિલ્લા ડેપ્યુટી કમિશનર ધર્મેન્દ્રસિંહે સમાલખ અને ઇસરાના ખંડના ખેડૂતોને અપીલ કરી છે કે તેઓ અવાજ કરે તેવા યંત્રો અને સામાન(થાળી, વાસણ, ચમચા, વાટકા વગેરે) લઇને તૈયાર રહે. આ ઝૂંડમાં 60 લાખ તીડ છે જેની લંબાઇ 10 કિલોમીટર અને પહોળાઇ 6 કિલોમીટર છે. દિવસના સમયે આ ઝૂંડ ત્રાટકે તો અવાજ કરીને ભગાડવા પડશે. જો રાત્રે તીડ આવશે તો તેમને સ્પ્રે કરીને ભગાડવા પડશે.

#WATCH Haryana: Drums being beaten by locals in Jhajjar to drive away the swarms of locusts, while district administration is using sirens to scare away the insects. pic.twitter.com/Kei63lkzen