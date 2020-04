દિવ્ય ભાસ્કર Apr 01, 2020, 08:18 PM IST

અમદાવાદ. અરુણાચલ પ્રદેશની 9 વર્ષની બાળકીએ લોકોને તેના પિતાની મદદ માટે અપીલ કરી છે. તેના માટે લોકોને તેણે અનુરોધ કર્યો છે કે તેઓ 21 દિવસના લોકડાઉન દરમિયાન ઘરોમાંથી બહાર ન નિકળે. કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી કિરન રિજિજૂએ તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર આ બાળકીની તસવીર શેર કરી હતી. તેમાં તે કાગળનો ટૂકડો લઇને ઉભી છે અને તેના પર લખ્યું છે - મારા પિતા પોલીસ કર્મચારી છે અને તમારી મદદ માટે મારાથી દૂર છે. તો શું તમે ઘરે રહીને તેમની મદદ કરી શકો છો ?

A sweet little girl, daughter of a Policeman in Arunachal Pradesh with an emotional yet powerful message. Let's appreciate all the Police Personnel and all those who are continously working in the field for the safety of everyone. #IndiaFightsCornona pic.twitter.com/LiD6L79hWl