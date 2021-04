ચાર રાજ્યોમાં ધરતી ધ્રુજી:સિક્કીમ-નેપાળ બોર્ડર પર 5.4 તીવ્રતાનો ભૂકંપ;પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને આસામમાં પણ ઝાટકા અનુભવાયા

Earthquake of Magnitude:5.4, Occurred on 05-04-2021, 20:49:58 IST, Lat: 27.23 & Long: 88.84, Depth: 10 Km ,Location: 25km ESE of Gangtok, Sikkim for more information download the BhooKamp App https://t.co/pMsb0vIU5e pic.twitter.com/La4mmjIpgf