દિવ્ય ભાસ્કર May 25, 2020, 05:09 PM IST

દિલ્હી. ભારતમાં હાલ ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટ શરુ કરી દેવામાં આવી છે. આ દરમિયાન લોકડાઉનમાં ફસાયેલા લોકોએ પોતાના ઘરે જવાની વાટ પકડી છે. ડોમેસ્ટિક ફ્લાઈટના એક 5 વર્ષના પેસેન્જર વિહાન શર્માએ દરેકનું ધ્યાન ખેચ્યું છે. વિહાન આટલી નાની ઉંમરમાં દિલ્હીથી બેંગલુરુ એકલો આવ્યો. લોકડાઉનમાં તે દિલ્હી ફસાઈ ગયો હતો, આખરે 3 મહિના પછી તે પોતાની મમ્મીને મળ્યો છે.

Karnataka:Passengers leave from Kempegowda International Airport in Bengaluru, as two flights have landed till now at the airport. A mother who came to receive her son says,"My 5-yr-old son Vihaan Sharma has travelled alone from Delhi,he has come back to Bengaluru after 3 months" pic.twitter.com/oAOsLCi7v9