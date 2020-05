દિવ્ય ભાસ્કર May 02, 2020, 09:11 PM IST

નવી દિલ્હી. લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે અન્ય રાજ્યોમાં ફસાયેલા શ્રમિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય લોકો માટે 24 કલાકમાં 6 સ્પેશ્યલ ટ્રેન ચલાવવામાં આવી છે. પહેલી ટ્રેન તેલંગાણાના લિંગમપલ્લીથી ઝારખંડના હટિયા માટે ચલાવવામાં આવી હતી. તે મોડી રાત્રે હટિયા પહોંચી હતી. આ ટ્રેનો દોડાવતી વખતે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જારી ગાઈડલાઈનનુ સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોચમાં યાત્રીઓને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે. ટ્રેન રવાનાથી લઈ સ્ટેશન સુધી પહોંચવા સુધી થર્મલ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવશે. ગૃહ જીલ્લામાં 14 દિવસ ક્વોરન્ટિન કર્યા બાદ તેમને ઘરે મોકલવામાં આવશે.

ટ્રેન ચલાવવા માટે પણ કેટલીક શરતો રજૂ કરવામાં આવી છે. લોકોને મોકલનાર અને બોલાવનાર રાજ્ય સરકારોના આગ્રહને ધ્યાનમાં રાખી આ વિશેષ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવશે. પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્ટેશન વચ્ચે ટ્રેન ક્યાંય રોકાશે નહીં. શ્રમિકોને ટ્રેનમાં બેસાડતા પહેલા સ્ક્રીનિંગ કરાવવા રાજ્ય સરકારની જવાબદારી હશે. જે લોકોમાં લક્ષણ ન દેખાય તેમને જ યાત્રા માટે પરવાનગી આપવામાં આવશે.

શુક્રવારે આ છ ટ્રેન રવાના થઈ

1. જયપુર (રાજસ્થાન)થી પટના (બિહાર)

2.કોટા (રાજસ્થાન)થી હટિયા (ઝારખંડ)

3. નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)થી લખનઉ (ઉત્તર પ્રદેશ)

4.નાસિક (મહારાષ્ટ્ર)થી ભોપાલ (મધ્ય પ્રદેશ)

5. લિંગમ્પલ્લી (તેલંગાણા)થી હટિયા (ઝારખંડ)

6. અલુવા (કેરળ)થી ભુવનેશ્વર (ઓડિશા)

મધ્ય પ્રદેશઃ ટિકિટ પ્રશાસન દ્વારા ખરીદવામાં આવી

છ ડબ્બાની ટ્રેન 347 શ્રમિકોને લઈ શનિવારે ભોપાલના મિસરોદ સ્ટેશન પહોંચી. જે લોકો પાસે પૈસા ન હતા તેમની ટિકિટ જીલ્લા પ્રશાસને ખરીદી હતી. મધ્ય પ્રદેશ સરકાર અન્ય પ્રદેશના ફસાયેલા આશરે 40 હજાર શ્રમિકોને બસો મારફતે લઈને આવી હતી. હવે છ રાજ્યમાં ફસાયેલા એક લાખ 60 હજાર શ્રમિકોને તે ટ્રેન મારફતે પરત લાવશે. મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે શનિવારે રેલવે પ્રધાન સાથે વાતચીત કરી 80 થી 100 ટ્રેન માંગશે તથા રુટ નક્કી કરશે.

રાજસ્થાનઃ 1200 પ્રવાસીઓ જયપુર-પટના ટ્રેનમાં રવાના કરવામાં આવ્યા

રાજસ્થાનના જયપુરથી 1200 સ્થળાંતરીત શ્રમિકોને જયપુર-પટના ટ્રેનમાં રવાના કરવામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત કોટાથી એક હજાર વિદ્યાર્થીઓને પણ મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમા ઝાડખંડ સહિત અન્ય રાજ્યના વિદ્યાર્થીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય સચિવ ડીબી ગુપ્તાએ જણાવ્યું છે કે શ્રમિક અને પ્રવાસીઓ ભારતીય રેલવેને નિયત સાધારણ શ્રેણીનું ભાડુ ચુકવીને વિશેષ ટ્રેન મારફતે યાત્રા કરી શકે છે. યાત્રીઓ ઓછામાં સમયમાં અને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચી શકે તે માટે અધિકારી રેલવે સાથે સતત સમન્વય કરી રહ્યું છે.

આંધ્ર પ્રદેશઃ ઝારખંડ માટે 1200 શ્રમિક રવાના કરવામાં આવ્યા

હૈદરાબાદના લિંગમપલ્લી સ્ટેશનથી 1200 સ્થળાંતરીત શ્રમિકોને લઈ ખાસ ટ્રેન શુક્રવારે રાત્રે રાંચીના હટિયા રેલવે સ્ટેશન પહોંચી. ટ્રેનથી ઉતર્યા બાદ તમામ શ્રમિકોના ચહેરા પર ઘરે પહોંચવાનો આનંદ સ્પષ્ટપણે દેખાતો હતો. આ સમયે રેલવે, પોલીસ-પ્રશાસનના અધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટ્રેનથી ઉતર્યા બાદ શ્રમિકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અંતર્ગત સ્ટેશનની બહાર લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સ્ક્રિનિંગ બાદ તેમણે જીલ્લા માટે સ્ટેશનની બહાર લાગેલી બસમાં બેસાડી ઘરો તરફ રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.

First Shramik special train, carrying 1225 workers from Lingampalli in Telangana reached Hatia in Jharkhand last night at 23.15 hrs#IndiaFightsCorona@PMOIndia @PiyushGoyal @SureshAngadi_ pic.twitter.com/6Pp8U7tAjW