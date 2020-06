દિવ્ય ભાસ્કર Jun 07, 2020, 03:10 PM IST

કાશ્મીર. દક્ષિણ કાશ્મીરના શોપિયા જિલ્લાના રેબેન વિસ્તારમાં રવિવારે આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે અથડામણ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 3 આતંકવાદીને મારી પાડવામાં આવ્યા છે. આ આતંકવાદીઓની ઓળખ કરી શકાઈ નથી. આ કાર્યવાહી કરવાની ફરજ ત્યારે પડી કે જ્યારે સુરક્ષા દળો તપાસ અભિયાન ચલાવી રહ્યા હતા. તે સમયે CRPF, રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ અને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમ પર આતંકવાદીઓએ ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધુ હતું.

સુરક્ષા દળોએ છેલ્લા 20 દિવસમાં 8 આતંકવાદીને મારી પાડ્યા છે.

#Encounter has started at #Reban area of #Shopian. Police and security forces are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice