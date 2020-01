Divyabhaskar.com Jan 28, 2020, 06:17 PM IST

નવી દિલ્હીઃ CPIના મહાસચિવ સીતારામ યેચુરીએ મંગળવારે કહ્યુ હતું કે નાગરિકતા સંશોધન (CAA)ને સંસદની મંજૂરી મળવા છતાં અમે તેનો વિરોધ જારી રાખશું. બીજીબાજુ ભાજપના નેતા અને કેન્દ્રીય પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું છે કે દેશભરમાં CAA વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા 1947 જેવી સ્થિતિનું સર્જન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. શાહીન બાગમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) વિરુદ્ધ 15 ડિસેમ્બરથી વિરોધ થઈ રહ્યો છે.

યેચુરીએ કહ્યું છે કે આ દલીલ આપવી વ્યર્થ છે કે CAA પર કોઈ પ્રશ્નાર્થ સર્જવામાં આવી રહ્યો નથી કારણ કે તેને સંસદના બન્ને ગૃહની મંજૂરી મળી ગઈ છે. ચેયુરીએ ટ્વિટ કર્યું છે કે અમે ઈમર્જન્સીનો વિરોધ કર્યો હતો અને અને લોકતંત્રની પુનઃસ્થાપના કરાવી હતી.

આ સંઘર્ષમાં એવા લોકોનો પણ સમાવેશ થતો હતો કે જે આજે સત્તા પર છે. શું તે સમયે તેઓ ખોટા હતા? ભાજપ અને RSS ભાગલા પાડો અને રાજ કરોના ઉદ્દેશ્યથી ભારતીયોને વિશભૂષા, ભોજન, આસ્થા અને અન્ય આધારો પર વિભાજીત કરી રહ્યા છે, જોકે આજે દેશના અર્થતંત્રમાં સુધારાની વિશેષ જરૂર છે.

Divide and Rule. The only agenda of BJP and RSS is to divide Indians on the basis of clothes, food, gender, faith, other faultlines they create. But what unites India more now is the damaged economy: BJP’s assault on Lives and Livelihoods. pic.twitter.com/xCzdNStHZu