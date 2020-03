મોટાભાગના યુવાનો કોંગ્રેસી નેતાઓએ હોળીની શુભેચ્છાઓના ટ્વીટ કર્યા, પણ સિંધિયા માટે સૌએ મૌન સાધ્યું

સિંધિયાના રાજીનામા બાદ માત્ર મધ્યપ્રદેશના યુવા નેતાઓ અને મંત્રીઓ ટ્વીટ દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપી ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો

Divyabhaskar.com Mar 11, 2020, 10:41 AM IST

નવી દિલ્હીઃ 19 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસનો સાથ નિભાવનાર જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ જ્યારે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું ત્યારે કોઈએ તેમને રોકવાનો પ્રયાસ પણ નથી કર્યો. સિંધિયાએ હોળીના દિવસે બપોરે 12.10 વાગ્યે રાજીનામાની ચિઠ્ઠી ટ્વીટ કરી હતી. રસપ્રદ વાત તો એ છે કે આ ચિઠ્ઠી 9 માર્ચે જ લખવામાં આવી હતી. લગભગ 20 મિનિટ બાદ કોંગ્રેસે તેને ફગાવી પણ દીધી હતી. ત્યાર બાદ 19 બળવાખોર ધારાસભ્યોના રાજીનામાનો ફોટો પણ સામે આવ્યો હતો. સિંધિયા દુર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કોંગ્રેસ યંગ બ્રિગેડ ચુપ હતું. આનાથી પણ વધારે હેરાનગતિની વાત તો એ છે કે જે જ્યોતિરાદિત્યને રાહુ-પ્રિયંકાના યંગ બ્રિગેડનો સૌથી મહત્વના લીડર માનવામાં આવતા હતા, તે આખી બ્રિગેડમાંથી એક પણ વ્યક્તિ એવું નહોતું જેને સિંધિયાને જતા રોક્યા હતા.

આ બ્રિગેડમાં સિંધિયાના સાથીઓમાં સચિન પાયલટ, મિલિંદ દેવડા, દીપેન્દ્ર હુડ્ડા, કુલદીપ વિશ્વોઈ, જિતિન પ્રસાદ, આરપીએન સિંહ, ગૌરવ ગોગોઈ, સુષ્મિતા દેવ, જ્યોતિ મિર્ધા અને અદિતિ સિંહનું નામ આવે છે. આ બધા એ યુવા નેતા છે, જેમણે 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની હાર બાદ સાઈડ લાઈન કરી દેવાયા હતા, પરંતુ ત્રણ રાજ્યો અને મહારાષ્ટ્રમાં મળેલી સત્તા પછી આ બધા સ્પષ્ટવક્તા બની ગયા હતા. ઓગસ્ટ 2019માં જ્યારે કાશ્મીરમાંથી અનુચ્છેદ 370 હટાવાયો, ત્યારે આમાથી ઘણા નેતાઓએ પાર્ટી લાઈનમાંથી હટીને મોદી સરકારની કાર્યવાહીમાં સમર્થન આપતા નિવેદનો આપ્યા હતા.

- રાહુલ ગાંધીના ટ્વીટર હેન્ડલથી મંગળવારે સવારે 9 વાગ્યેના 25 મિનિટ પર હોળીનું શુભેચ્છા આપતું ટ્વીટ કરાયું હતું. ત્યારબાદ આખો દિવસ રાહુલ તરફથી કોઈ ટ્વીટ કરાયું નહોતું ના તેમણે સિંધિયા માટે કોઈ નિવેદન આપ્યું હતું. રાહુલ હંમેશાની જેમ બેકગ્રાઉન્ડમાં રહીને ચુપચાપ બધું જોતા રહ્યા.

रंगों का यह उत्सव आप सब के जीवन को खुशियों के रंग से सराबोर कर दे, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।



Happy Holi to each & every one of you!



#होली2020 pic.twitter.com/wNBIhfQ6cf — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 10, 2020

Wishing @OmarAbdullah a happy 50th birthday. — Sachin Pilot (@SachinPilot) March 10, 2020

RIP Hans Raj Bhardwaj. A close associate of my late father.. he guided me in my early years in politics. https://t.co/7hJniLmNkF — Jitin Prasada (@JitinPrasada) March 8, 2020

ટ્વીટર હેન્ડલથી મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યેને 26 મિનિટ પર હોળીની શુભેચ્છા આપતું ટ્વીટ કરાયું હતું. મહત્વનું છે કે પ્રિયંકા અને સિંધિયાએ ઘણા લાંબા સમયથી એક બીજા સાથે કામ કરી રહ્યા છે. યુપીમાં લોકસભા ચૂંટણીની જવાબદારી બન્નેએ મળીને સંભાળી હતી, પરંતુ હાલ પ્રિયંકા તેમના સાથીના જવા પર ચુપ છે.પણ મંગળવારે એવો સંકેત આપ્યો નથી કે તેમને સિંધિયાના પાર્ટીમાંથી જવાનું દુઃખ છે. સોમવારે રાતે સિંધિયા અને પાયલટની વાતચીતના સમાચાર આવ્યા હતા, પરંતુ નિર્ણયના દિવસ મંગળવારે પાયલટે સિંધિયાને સમજાવ્યા હોય તેવા કોઈ સમાચાર સામે નહોતા આવ્યા. પાયલટે દિવસમાં ત્રણ ટ્વીટ કર્યા એક હોળીની શુભેચ્છા, બીજો કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા બળના સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છા અને ત્રીજુ તેમના સાળા ઓમાર અબ્દુલ્લાના 50માં જન્મદિવસની શુભેચ્છાનું ટ્વીટ હતું. આખો દિવસ અફવાએ જોર પકડ્યું હતું કે પાયલટ પણ ભાજપમાં જઈ શકે છે.જિતિન પ્રસાદે છેલ્લે ટ્વીટ 8મી માર્ચે કર્યું હતું અને આગળ બે દિવસ આ યુવા નેતા ચુપ રહ્યા હતા. 8 માર્ચે તેમણે સ્વર્ગસ્થ કોંગ્રેસ નેતા અને તેમના પિતાના સાથી પૂર્વ કાયદા મંત્રી હંસરાજ ભારદ્વાજના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. પરંતુ બાદના 48 કલાકમાં સિંધિયા અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી.મિલિંદ દેવડાને પણ સિંધિયાનો સૌથી અંગત ગણવામાં આવે છે પરંતુ તે પણ ચુપ જ રહ્યા હતા. મિલિંદે તેમના ટ્વીટર હેન્ડલ પર સવારે હોળીને શુભેચ્છા આપી અને સાંજે મહારાષ્ટ્રના સમાજ સુધારક સાવિત્રી બાઈ ફુલેના પુણ્યતિથી પર ટ્વીટ કર્યું, પરંતુ જ્યોતિરાદિત્ય અંગે કંઈ નહોતું કહ્યું,ઊલટાનું સોશયલ મીડિયામાં સમાચાર ચાલી રહ્યા હતા કે હવે મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર પાડવાનું કામ મિલિંદ દેવડા કરશે.આરપીએન સિંહે સિંધિયાના રાજીનામાના ઠીક પહેલા 10 વાગ્યે 8 મિનિટે હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તે મીડિયા સામે આવ્યા નહોતા અને ન તો કોઈ વાત મુકી