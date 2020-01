Divyabhaskar.com Jan 06, 2020, 08:06 PM IST

નવી દિલ્હી: અહીં એક કાર્યક્રમમાં વિદેશમંત્રી એસ.જયશંકરે JNU વિવાદ મુદ્દે કહ્યું કે તેમણે JNUમાં અભ્યાસ દરમિયાન કોઇ પણ ટુકડે ટુકડે ગેંગ જોઇ ન હતી. વિદેશમંત્રી એક કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં તેમણે પાકિસ્તાન તરફથી થયેલા પઠાણકોટ હુમલાથી લઇને ચીન વિશે વાત કરી હતી.

જયશંકરે કહ્યું કે જ્યારે પઠાણકોટ હુમલો થયો ત્યારે પાકિસ્તાને પણ સ્વીકાર્યું કે આ કોણે કર્યું છે. આ મામલે સરકાર સ્પષ્ટ છે કે ગુનેગાર કોણ છે અને કોણ ભોગ બને છે. જેવી રીતે ભારત આતંકવાદથી ત્રસ્ત છે તેવી રીતે વિશ્વનો એકેય દેશ ભોગ નથી બન્યો. આપણને આતંકવાદ નોર્મલ બને તેવું બનવા ન દેવું જોઇએ. આતંકવાદના ગુનેગારો તેને નોર્મલ બનાવવાનો જ પ્રયાસ કરશે. આ સરકારમાં જરાય આળસ નથી અને એક ઉદ્દેશ્ય સાથે તે કામ કરે છે જેથી એવું ન થાય કે કોઇ સમસ્યાને ભવિષ્યમાં દૂર કરવા માટે રાખી દેવામાં આવે.

ચીન વિશે તેમણે કહ્યું કે ચીનની કહાણીને સિસ્ટેમેટીકલી સમજવી પડશે. ચીન વિશ્વ પર વધુ પ્રભાવ પાડશે. તેથી તેની વિચારધારાને સમજવાની જરૂર છે. એક લીડર તરીકે એકબીજાના વિચાર સમજવાની ખાસ જરૂરિયાત છે. ચીન સિવાય તેમણે અન્ય મુદ્દાઓ પર કહ્યું કે અત્યારે ઘણા એવા મુદ્દાઓ પર કામ થઇ રહ્યું છે જેમના પર ભૂતકાળમાં કામ નથી થયું. તમે નાગરિકતાનો મુદ્દો જુઓ તે 50 વર્ષ પહેલા શરૂ થયો હતો. આર્ટિકલ 370નો મુદ્દો 70 વર્ષથી ચાલે છે. અયોધ્યાનો મુદ્દો પણ. અમે તેને પૂર્ણ કરવાનું નક્કી કર્યું.



#WATCH "I can certainly tell you, when I studied in Jawaharlal Nehru University (JNU), we didn't see any 'tukde tukde' gang there," EAM Dr S Jaishankar at an event in Delhi. pic.twitter.com/9IgIZKQolx