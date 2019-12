Divyabhaskar.com Dec 24, 2019, 01:45 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ જગદીપ ધનખડ કુલપતિ તરીકે આજે એક મહત્વની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે જાધવપુર યુનિવર્સિટી પહોંચ્યા ત્યારે તેમને વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારપછી તેઓ બેઠકમાં ભાગ લીધા વગર જ પરત ફર્યા હતા. સોમવારની જેમ મંગળવારે પણ વિદ્યાર્થીઓએ તેમના કાફલાનો રસ્તો રોક્યો હતો. તેઓ ઘણી વાર સુધી યુનિવર્સિટીની બહાર ફસાઈ ગયા હતા. આ સિવાય તેમનો કાળા ઝંડા દર્શાવીને પણ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને નારેબાજી કરવામાં આવી હતી. પરત ફરતા પહેલાં તેમણે કહ્યું હતું કે, એક ચાન્સેલર અને રાજ્યપાલ તરીકે આ ક્ષણ મારા માટે ખૂબ પીડાદાયક છે. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ રીતે ખોરવાઈ ગઈ છે. સરકારે શિક્ષણને બંધક બનાવી દીધું છે.

વિરોધ દરમિયાન રાજ્યપાલે ત્રણ ટ્વિટ કર્યા હતા. તેમણે લખ્યું હતું કે, જાધવપુર યુનિવર્સિટી હું આવ્યો છું કારણકે વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું ફળ મળી શકે અને તેઓ સમાજમાં તેમનું યોદગાન આપી શકે. દુર્ભાગ્યથી યુનિવર્સિટીની અંદર આવેલા કાર્યક્રમ સ્થળનો રસ્તો રોકવામાં આવ્યો છે. તે ઉપરાંત તેમની સામે કાર્યવાહીના કોઈ પગલાં પણ લેવામાં આવ્યા નથી. અહીંની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે.

#WATCH: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar at Jadavpur University after being blocked outside by protesting students, says"It's a painful moment for me as a Chancellor&Governor.There's total collapse of rule of law in the state.The state Govt has put education in captivity." pic.twitter.com/GcayRcxqef