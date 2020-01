Divyabhaskar.com Jan 06, 2020, 01:17 PM IST

નવી દિલ્હી: જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી (જેએનયુ)માં રવિવારે ફી વધારા મુદ્દે દેખાવો દરમિયાન હિંસા થઈ હતી. બુકાનીધારી ગુંડાઓએ દેખાવકારો પર ડંડા અને લોખંડના રૉડથી હુમલો કર્યો હતો. અંદાજે 3 કલાક સુધી બે જૂથ વચ્ચે હિંસક ઘર્ષણ થયું હતું. હુમલામાં સ્ટુડન્ટ યુનિયન અધ્યક્ષ આઈશી ઘોષ સહિત 20 લોકો ઘાયલ થયા હતા. આઈશીએ એબીવીપી પર હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે, બુકાનીધારી ગુંડાઓએ મને ખૂબ ખરાબ રીતે મારી. જેએનયુમાં હિંસા પછી મોટી સંખ્યામાં પોલીસબળ તહેનાત કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ અનિલ બૈજલને કહ્યું કે તેઓ જેએનયુના પ્રતિનિધિઓને બોલાવીને તેમની સાથે ચર્ચા કરે.

સોમવારે દિલ્હી પોલીસે તપાસ માટે જોઈન્ટ કમિશ્નરની આગેવાનીમાં ટીમ બનાવી છે. જેએનયુમાં ગઈકાલે થયેલી હિંસાના વિરોધમાં આજે મુંબઈ, અલીગઢ અને કોલકાતામાં વિદ્યાર્થીઓ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત મુંબઈમાં ગેટવે ઓફ ઈન્ડિયા બહાર પણ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ધરણાં-પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે.



દિલ્હી પોલીસે FIR નોંધી

દિલ્હી પોલીસે જેએનયુ હિંસા મામલે પહેલી એફઆઈઆર નોંધી લીધી છે. આ મામલે તપાસ હવે ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપી દેવામાં આવી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, જે વીડિયો સામે આવ્યા છે તેમાંથી લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક સમયમાં જ એ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવશે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે અત્યાર સુધી 23 ઘાયલ લોકોને એમ્સમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.

અપડેટ્સ

JNU મુદ્દે વિપક્ષના પ્રહાર

Shocked to know about the violent #JNUattack. Violence has no space in democracy and such attacks on students must be condemned unequivocally. Appeal law enforcement agencies to take swift action to apprehend the culprits and wish the injured students a speedy recovery.